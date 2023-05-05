涉下體黏震蛋貼少女臀　醫生被判囚兩周　准保釋等候上訴

男醫生涉在港鐵車廂內三度以下體挨近一名少女臀部，有便衣警見狀上前截停，並發現男醫生下體貼了兩個震蛋。他否認非禮受審，辯稱因不舉而需用震蛋作治療，但早前被裁定罪成。案件今（5日）在西九龍法院判刑，裁判官指被告過往背景良好，本應大好前途，考慮到他曾在疫情嚴峻期間在隔離中心工作、沒有證據顯示事主受到心理影響，決定以最低量刑起點考慮，判囚14日。辯方替被告申請保釋等候上訴，獲裁判官批准。



被告李永熙（29歲，醫生）被控於2022年4月15日，在深水埗站前往太子站的港鐵列車內，非禮女子X。

感化官認為被告的悔意留於表面

裁判官判刑時指，法庭早前為被告索取的報告，希望瞭解有否整體情況再作判刑，但可惜的是報告未如理想，感化官認為他雖然承認錯誤及不當，惟悔意留於表面，其所提出的原因亦欠說服力，法庭無法找出恰當理由判處非即時監禁。

裁判官續指，本案在地鐵車廂內發生，且涉及不只一次碰撞，因非禮罪不能判處緩刑，即時監禁無可避免，考慮到辯方替被告盡力求情，並呈上多項獎狀、嘉許狀、獎學金證明等，決定採納較低的量刑起點。

被告李永熙(圖中)非禮罪成，被判囚14天，准保釋等候上訴。(資料圖片)

辯方望法庭考慮判處被告罰款

辯方大律師進一步求情指，被告向感化官坦白交代他的情況，包括其個人習慣、與女友的關係等，惟被告言辭不善，感化官或因此認為他態度迴避。但被告有悔意，今次已上寶貴一課，承諾不會再犯，希望法庭寬大處理。

裁判官指，感化官不建議判處社會服務令，基於本案控罪不能判緩刑。辯方回應指，仍盼法庭考慮以罰款方式處理，如果認為判刑才是合適選項，則以較輕刑期作為考慮。

裁判官考慮被告過往背景良好，本應大好前途，考慮到他曾在疫情嚴峻期間在隔離中心工作、沒有證據顯示事主受到心理影響，決定判囚14日。

被警員搜身時 被發現陰莖兩邊用膠紙黏著震蛋

控方案情指，事主X當日搭港鐵期間，三度感到臀部震動，她轉身向後瞄時，見到一名身穿藍色風衣的男子。便衣警員麥江峰事前已在車站月台見到被告四處張望，視線望向女性下半身，便跟隨被告上車，並目睹被告非禮X的情況，遂上前截停。

搜身期間，麥看到被告沒穿內褲，褲鏈亦無拉上，陰莖外露，左右兩邊均用膠紙黏著震蛋，兩側褲袋內各有一個控制器連接。他的藍色外套下方有一處「濕咗」，其睪丸位置有一個灰色膠兜。被告警誡下稱：「我因為工作壓力大，所以先放個震盪器係自己下體，同埋頂個女仔屁股攞快感。」

被告箱受到警員嘲笑而作出招認 裁判官拒接納

辯方反對上述招認呈堂，被告稱他因為不舉而用震蛋治療，當日警員語帶嘲諷向同袍說：「嘩！你哋睇下，咁㗎喎。」被告又稱，警在拍照紀錄時，曾要求他「攞出少少個下體」，他當時受盡屈辱，並說：「留多一秒都接受唔到，人都癲。」最終在不自願情況下作出招認。

裁判官早前裁決時指，被告聲稱曾被警員恥笑不舉，但同意警員當時無從得知他不舉，亦無法解釋其身上貼著震蛋如何招來旁人嘲笑，認為他的證供不盡不實，拒信他指受到警員嘲笑而作出招認。而且，當時車廂並非「人貼人」，被告卻選擇靠近事主，肯定他是蓄意將下體貼向事主「攞快感」，故裁定他罪成。

案件編號：WKCC1235/2022