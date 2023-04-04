男醫生涉港鐵內下體3震女乘客臀　非禮罪成押後判　震蛋被充公

男醫生涉在港鐵車廂內三度以下體挨近一名少女下身，有便衣警見狀上前截停，並發現男醫生下體貼了兩個震蛋。他否認非禮受審，並辯稱因不舉而需用震蛋作治療，被捕後卻遭警員嘲諷，更在「打、嚇、氹」情況下作出了招認。案件今（4日）於西九龍法院裁決，裁判官指被告聲稱曾被警員恥笑不舉，但同意警員當時無從得知他不舉，亦無法解釋其身上貼著震蛋如何招來旁人嘲笑，認為他的證供不盡不實，拒信他指受到警員嘲笑而作出招認，且當時車廂並非「人貼人」，被告卻選擇靠近事主，肯定他是蓄意將下體貼向事主「攞快感」，裁定他非禮罪成。



裁判官指，閱畢辯方求情信後，明白被告背景良好，希望考慮所有情況後才作判刑，遂押後案件至5月5日判刑，下令充公震蛋等證物。被告續准擔保，期間索取背景及社會服務令報告。



被告李永熙（29歲，醫生）被控於2022年4月15日，在深水埗站前往太子站的港鐵列車內，非禮女子X。

被告李永熙(前)否認地鐵內非禮女乘客。(資料圖片)

事主乘車覺臀部震動

控方案情指，事主X當日搭港鐵期間，三度感到臀部震動，她轉身向後瞄時，見到一名身穿藍色風衣的男子，但看不到他的樣貌。便衣出勤警員麥江峰事前已在車站月台見到被告四處張望，視線望向女性下半身，故有跟隨被告上車，並目睹被告非禮X的情況，遂上前截停。

被告下體兩邊貼著震蛋

搜身期間，麥看到被告沒穿內褲，褲鏈亦無拉上，陰莖外露，左右兩邊均用膠紙黏著震蛋，兩側褲袋內各有一個控制器連接。他的藍色外套下方有一處「濕咗」，其睪丸位置有一個灰色膠兜。被告警誡下稱：「我因為工作壓力大，所以先放個震盪器係自己下體，同埋頂個女仔屁股攞快感。」

稱受查時曾被要攞出下體

辯方反對上述招認呈堂，被告稱他因為不舉而用震蛋治療，當日警員掀起他的風衣，語帶嘲諷向同袍說：「嘩！你哋睇下，咁㗎喎。」被告又稱，警在拍照紀錄時，曾要求他「攞出少少個下體」，他當時受盡屈辱，只想儘快離開警署聯絡家人，並說：「留多一秒都接受唔到，人都癲。」最終在不自願情況下作出招認。

案件編號：WKCC1235/2022