MIRROR演唱會｜阿Mo受傷頸椎以下之頸髓神經無萎縮　Mo父盼可治療

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱周六晚（6日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信，信中透露經過最新的電腦素描顯示，阿Mo受創傷的頸椎以下的頸髓神經並沒有明顯萎縮，盼醫生及教授可因應新素描結果，定出往後治療方向。



代禱信又指事件經過41週，仍成為世界不同地方關注、祝福和禱告的焦點，為此李牧祝福各界，亦因阿Mo在治療過程中所付出的努力而為之感動。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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盼醫生及教授因應新素描結果定出治療方向

李盛林在代信中表示，經過最新的電腦素描顯示，阿Mo受創傷的頸椎以下的頸髓神經並沒有明顯萎縮，他希望醫生及教授們就先前的電腦素描結果作出比對判斷，並更精準地定出往後的治療重點和方向。

▼2022年11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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感謝各界祝褔 為阿Mo努力而動容

信中又提到，相對每天都有不幸事件發生，阿Mo 的事故經過了41週仍成為世界不同地方關注、祝福和禱告的焦點，為此李牧祝福各界。

他指事件踏進41週，但看着阿Mo在治療過程中所付出的努力，心中一面感恩，一面仍難平伏，特別是看到他每天付出配合治療的努力，眼裡不禁也泛出淚光來。

▼1月20日 警方向5名涉案人中的2男1女合共控一項「串謀詐騙」▼



李牧師又提到有醫療界的朋友鼓勵他們，指醫學判斷只是人類觀察的結果，但臨床上常有想不到的效果超乎尋常判斷。他每次看着阿Mo藉儀器治療的時候，站在旁邊的他總會為阿Mo處於不同位置的身體禱告，總是祈盼神能使他回復原來的自主，不靠儀器和護理的幫助，可以隨心所欲地活動。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

求主加力給MO 也加力給MO 爸媽💪💪



*李盛林牧師 // 啟言 （Mo) 代禱信41（20230507）*



​​*(一）感恩*



*1.​​「醫療界朋友的鼓勵」*：



​​「醫學判斷只是人類觀察的結果，但臨床上常有想不到的效果超乎尋常判斷。」



*2​​「MRI初步影像」*：



​​感謝神，經過最新的電腦素描顯示，在受創傷頸椎以下的頸髓神經並沒有明顯萎縮。



*​​（二）代禱*



*​​「看風的，必不撒種；望雲的，必不收割。風從何道來，骨頭在懷孕婦人的胎中如何長成，你尚且不得知道，這樣，行萬事之神的作為，你更不得知道。」*



​​(聖經．和合本, 傳道書 11:4-5)



​​*1. 啟言（阿Mo)*



*​​a) 「跟進MRI 電腦素描」*



請為醫生教授們就先前的電腦素描結果作出比對判斷，並更精準地定出往後的治療重點和方向禱告。



*​​b) 「請記念身邊不幸的人」*



相對每天都有不幸事件發生，阿Mo 的事故經過了41週仍成為世界不同地方關注、祝福和禱告的焦點，這也是我們意想不到的。但願不單為阿Mo禱告，也記念祝福你身邊所認識遭遇不幸的人。



*2. ​​Mo 爸媽*



​​*a) 「有時心情仍難平伏」*



​​雖然踏進41週，但望著阿Mo 在治療過程中所付出的努力，心中一面感恩，一面仍難平伏，特別是看到他每天付出配合治療的努力，眼裡不禁也泛出淚光來。



​​*b) 「坐立、起來、行路」*



​​每次阿Mo藉儀器治療的時候，站在旁邊的我總會為他處於不同位置的身體禱告，總是祈盼神能使他回復原來的自主，不靠儀器和護理的幫助，可以隨心所欲地活動。

