MIRROR演唱會｜阿MO以機械輔助可踏13000步　父形容情況鼓舞

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，父親李盛林今（25日）早接受訪問時透露，兒子在醫護及機械儀器協助下，邁向康復之路稍有進展，由最初醫療團隊質疑其康復機會率極低，至近日終可嘗試踏步，最近練習更已可應付1.3萬多步，形容情況鼓舞。

他又指，兒子亦靠機械強化肌肉活動自主性，現時坐著時能靠雙手平衡身體。他提到，兒子和家人的感情及關係更趨密切，探病時更不時與其分享家中舊事。



李盛林今日接受羅乃萱的直播訪問，透露兒子近日在醫護協助下的喜訊。（羅乃萱FB直播截圖）

李盛林今日接受發展基金總幹事羅乃萱的Facebook直播訪問，指兒子在醫護及儀器幫助下，由最初醫療團隊質疑康復機會率極低，至近日終可嘗試踏步，眾人亦感觸良多，「睇住佢第一次行嘅時候，好難想像到，大家都喊。因為當初入去（醫院），醫護都覺得佢95%一世瞓喺度……」他續說，兒子最近練習已可應付1.3萬多步，形容是值得鼓舞的消息。

他又提到，阿Mo現時以機械協助增強肌肉活動的自主性，電腦程式會分析其腦電波，再傳遞指示至手上的儀器，令兒子的手部可以開合，坐著時亦能靠雙手平衡身體，肩膊在機械配合下，亦可以打橫擺動。

李盛林指，每日探診時均會與兒子分享聖經中道理，又指現時家人之間關係更趨密切，「過程中阿Mo好多改變。佢問我哋可唔可以分享自己未出世時，屋企係點？於是我由同太太認識，到姐姐、哥哥至佢出世嘅事話畀佢聽。」

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