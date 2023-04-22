MIRROR演唱會｜阿Mo吞嚥仍不暢順　需拉鬆3至4次肌肉方能入睡

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（22日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信，信中透露，阿Mo的傷口造口雖已表面復原，但吞嚥時受內部疤痕影響仍有不暢順的感覺。



代禱信又指，阿Mo除了睡至深夜要轉睡姿外，肌肉和筋腱在晚上睡眠時容易有收緊的現象，需要拉鬆3至4次才能再入睡。李父亦在信中澄清阿Mo並無褥瘡或痙攣，上次提及只是慎防該情況出現。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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大腦對磁激、電激、針灸有反應 證神經仍未全失功能

李盛林在代禱信中表示，阿Mo經過39周治療後，教授已安排下星期再照一次頸椎磁力共振，現時阿Mo每當進行磁激、電激或是針灸時，大腦都能接收到一些感覺的信息，即代表其頸椎受創的神經仍有部份可傳達讓大腦接收。

信中提到，阿Mo的傷口造口雖然已表面復原，但他在吞嚥時，因內部疤痕的影響，目前仍有不暢順的感覺。而阿Mo除了睡至深夜要轉睡姿外，肌肉和筋腱在晚上睡眠時容易有收緊的現象，需要拉鬆3至4次才能再入睡。

李父又說，部份傳媒報道阿Mo受褥瘡和痙攣之苦，澄清他現時並無褥瘡或痙攣，上次代禱信所提及有關治療只是慎防它們的出現吧。

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代禱信全文：

切切為MO的心願禱告：「祈願四肢能在神的恩惠憐憫及能力下可以逐漸活動起來。」



李盛林牧師 // 啟言Mo 代禱信39（20230423)



​​（一） 代禱



​​「人若望地只見黑暗艱難，光明在雲中變為昏暗。」（以賽亞書 5:30）



​​*​​（1）阿Mo *



​​心願：「祈願四肢能在神的恩惠憐憫及能力下可以逐漸活動起來。」



​​a) 「再確定醫療的情況」



經過39週的治療、教授已安排下星期再照一次頸椎磁力共振，比對事發時的情況，從而確定醫療的進展及再調整治療方向。



b) 「骨質、肌肉與神經刺激」



​​兩個復康儀器（同步電激踏步機Erigo、外骨胳Exoskeleton ）都是使阿Mo 能藉著站立和腳步的活動，刺激整體的骨質、神經和腳部肌肉。求神使阿Mo 藉這兩部先進儀器，產生超凡的果效。



​​​​c) 「傳回大腦的刺激」



​​每當藉著磁激、電激或是針灸，大腦都能接收到一些感覺的信息。換句話說，頸椎受創的神經仍有部分是可以傳達讓大腦接收。請繼續為神經的復甦，下傳上達禱告。



​​​​d) 「晚上能睡得更好」



​​除了睡至深夜要轉睡姿外，肌肉和筋腱在晚上睡眠時容易有收緊的現象，需要拉鬆3-4次才能再入睡，請繼續為阿Mo 的睡眠質素禱告。



​​​​e)「日常生活照顧」禱告



​​i)「照顧者的溝通」



當一個照顧者的動作重複錯誤5-6次，對一個急切被照顧的人來說是會非常之難受。 祈願智慧的靈幫助照顧的傭工能謹慎及有精神來照顧。



​​​​ii) 「造口內部疤痕」



​​造口雖已表面復原，但在吞嚥時，因內部疤痕的影響仍有不暢順的感覺。



​​​​iii) 「口腔衛生」



每天都要清潔牙齒，但不是用自己的手，而是需要假他人來調校角度刷牙。幫助者要掌握準確的角度，手定心細。



​​(二）​​Mo 爸媽



​​a) 「上週錯誤報導」



​​部分傳媒報導阿Mo 受褥瘡和痙攣之苦。先多謝大家的關心，特別在此澄清，他現時並沒有褥瘡或痙攣。上次代禱信所提及有關治療只是慎防它們的出現吧。



​​​​b)「藉約伯記信息鼓勵家人」



最近開始錄製「約伯記」簡短信息給家人，盼藉聖經來看透我們家的遭遇和經歷，得到從上而來的安慰和忍耐。

