播錯國歌｜霍啟剛冀輿論暫停指控　將私下約見持份者協調

波斯尼亞世界冰球錦標賽播錯國歌風波未止息，香港冰球協會周四（4日）傍晚向港協提交報告後，雙方不斷隔空駁火。



冰協榮譽會長、港協暨奧委會副會長的霍啟剛表示，希望大家回歸初心，討論如何更好地堵塞國安漏洞，而不是對企業、協會或個人作出指控。他亦透露下一步會約見持份者，如冰協及運動員等，又指相信港協能以公平公正解決。



立法會議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，希望大家回歸初心，討論如何更好地堵塞國安漏洞。（歐陽德浩攝）

霍啟剛出席公開活動後表示，了解傳媒與市民關注事件，相信港協收到冰協報告後，需時消化內容和開會討論，並與政府協調後續處理。

霍啟剛：最近好多輿論開始偏離初心

霍啟剛表示，不評論下一步處理方式，相信港協會適時公布。他表示，事件源於外地主辦方播錯國歌，因此要制定準則以堵塞國家安全漏洞，隨著事情發展，希望大家「回歸初心」，討論如何更好地堵塞漏洞，而不是作出指控。

我見到最近好多輿論已經開始偏離初心，開始講其他事情，包括企業或者對唔同協會嘅指控，甚至個人嘅指控。 霍啟剛

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下一步約見持份者 相信港協公平公正解決

霍啟剛透露，個人會陸續約見持份者，例如冰協及運動員等。他認為，為防再出現同類型事件，除了政府及港協外，每個體育總會亦要配合，相信港協能以公平公正解決，「我衷心覺得大家可以和和氣氣咁坐埋一齊，大家可以解決到呢件事。」

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