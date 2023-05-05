播錯國歌｜一文比對港協與冰協說法　關鍵有否準備載有國歌USB

香港冰球隊「播錯國歌」風波繼續發酵，冰協昨日（4日）提交報告解釋事件經過，並反駁港協暨奧運會指控其「不尊重國歌」、「不情願及迴避」態度等。港協港協暨奧委義務秘書長楊祖賜今（5日）回應報告，直言「更加失望」，認為該份報告無提到改善方向，只是一味向港協提出失實指控。



冰協及港協在多方面說詞不一，互指對方不盡不實，焦點「有無準備USB」等。《香港01》整合雙方說法，一文看清當中爭議。



▼5月5日 港協暨奧委義務秘書長反駁冰協報告▼



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1、提交USB之爭



港協指引：領隊負責把一份儲存正確國歌的硬件（電腦硬碟或 USB）及一面區 旗交予賽事主辦機構



冰協說法：波斯尼亞冰球協會拒收USB

冰協稱報告中提到，港隊於2月26日到達波斯尼亞後，領隊關婉儀聯絡的負責的波斯尼亞冰協職員Mirzet Hodzic核實國歌不果，對方稱已有國歌檔案故拒收USB；至翌日當地時間傍晚6時45分，領隊關婉儀再度嘗試尋找主辦方工作人員嘗試核實國歌，期間曾出示USB，示意要核對國歌及找聯絡人，惟職員向她搖手示意，拒絕接收USB。

港協說法：冇準備USB交畀對方

楊祖賜直言冰協報告失實，強調對方「冇準備USB交畀對方」。他指在3月23日會面中，領隊關婉儀及主席簡揚傑均在場，以其理解是「冇交到、冇預備USB」予主辦法，並指當日會面有錄音及文字紀錄。

其他說法：波斯尼亞冰球協會確認收電郵

關婉儀早前回覆指曾於去年12月初，以電郵通知國際冰球總會正確的國歌網站連結，對方回覆稱已收到，並會交予波斯尼亞冰球協會。負責與關聯絡的波斯尼亞冰協職員Mirzet Hodzic回應傳媒查詢時，確認有收到電郵及正確國歌的網站，並指「香港方並沒有犯錯」。

▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



2、港協指控冰協管理層態度迴避



冰協說法：三度以電郵及報告等回覆港

報告指對港協指控感震驚，強調冰協在事件發生後已盡力按港協要求，三度以電郵及報告等回覆港協，重申一直與港協保持溝通及合作。報告亦反駁港協稱冰協沒有交齊資料，冰協認為說法不公平，反指港協未有告之冰協需要哪些資料，「冰協從何得知要哪些資料，或哪些必要資料尚未提供？」

港協說法：管理層不願溝通

楊祖賜稱，港協指控冰協管理層多番迴避是基於兩方面。首先是管理層不願溝通，他稱事件發生後，本人於3月3日透過電話與冰協主席簡揚傑了解，當時對方稱「好呀我覆你」，惟至3月5日對方指要等領隊回來才能回覆，並稱警方已介入；第二是在冰協3月10日交書面報告後，楊稱曾多次向簡查詢有無向賽事主辦方提供國歌、有無收妥，但對方「有定冇」都無回覆，事發一個月，冰協仍對關鍵問題避而不答。

3、港協被指不尊重運動員言論



冰協說法：指港協有人質疑成績並不突出

冰協4月6日發聲明，指與港協會面時，會上有人質疑冰球項目每次比賽只有4至6隊，認為港隊獲得亞軍及季軍成績並不突出，強調會面上有進行錄音。冰協認為未感到港協尊重，認為港協多次發出未符事實的評論，「只感到處理這次事件的港協人員，一直希望證明只有冰球協會有錯，而沒有認真看待港協自身在事件上的角色和責任。」

港協說法：未曾有質疑港隊成績的言論

港協當時指未曾有質疑港隊成績的言論。楊祖賜今日重提事件，重申無對運動員有不尊重言論，形容冰協說法失實、令公眾對誤解，同樣強調當日會面紀錄有錄音及逐字紀錄。

▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議討論冰協國歌事件▼



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4、港協指控冰協不尊重國歌



冰協說法：反對有關指控

報告重申並無輕視國歌或播錯國歌事件，但不同意港協指控冰協處理國家欠莊重、不尊重國歌等說法，認為指控嚴重，反對有關指控。

港協說法：從無指控不尊重國歌

楊祖賜強調港協從無指控冰協不尊重國歌，並解釋指港協只是表達冰協未能按相關指引處理國歌、未有按指引處理國歌及未莊嚴處理，並非指控其不尊重國歌。

5、其他指控



楊祖賜又提到，事發後的一個月都未獲冰協正面回覆，但3月10日冰協回應指關婉儀出發前已按指引向運動員講解播錯國歌時指引，是以WhatApp形式；惟3月20日又稱關於2月27日親身向隊員訓示指引，並稱期間冰協將不少資料對方補充予傳媒，但從無向港協交代過。