播錯國歌｜冰協反駁多項指控　港協秘書長：無準備USB交畀對方

香港冰球代表隊今年2月在波斯尼亞作賽後，主辦方賽後播放國歌出錯引起連串風波，港協暨奧委會啟動暫停香港冰球協會會員資格程序，冰協周四（4日）向港協提交全面書面解釋及企業管治改善方案，除詳細解釋事發經過外，亦多次反駁港協的指控。



港協暨奧委義務秘書長楊祖賜將於今日（5日）下午見傳媒，回應冰協報告，他一開口表示，事件發生了兩個月，港協一直主動了解事實全部，不是口舌之爭，不過昨日看了報告後，表明「更加失望」。楊祖賜重申，按規定體育團體必須將載有國歌的USB記憶體交予大會，但冰協「無準備USB交畀對方」，與報告指稱大會拒收USB說法不同。



▼5月5日 港協暨奧委義務秘書長反駁冰協報告▼



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▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



楊祖賜：冰協不斷指控港協 令社會對港協有誤解

楊祖賜表示，事件發生超過兩個月，港協一直主動了解事實全部，並非作口舌之爭，但與冰協多次交往中，對方就港協不斷作出指控，令社會對港協有誤會及誤解，「今日我冇辦法，要出嚟澄清。」他稱昨日收到報告後更加失望，港協冀冰協交代事實並就事實提出可看改善方向，「但佢哋冇，佢哋只係做一樣嘢，不斷提出失實指控。」

楊祖賜強調，港協從無指控冰協不尊重國歌，重申希望統一每個體育總會參賽標準，以統一指引處理國歌及國旗，目的是確保國歌及國旗獲應有尊重。他稱過去港協清晰表達未能按相關指引處理國歌，未有按指引處理國歌，未有莊嚴處理，並非指控其不尊重國歌。

▼3月23日 冰協主席現身與港協暨奧委會管理層會面▼



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他又說，冰協在3月10日提交書面報告後，他多次向簡查詢有無向賽事主辦方提供國歌、有無收妥，但對方「有定冇」亦未有回覆。他指事件發生後一個月，冰協對關鍵問題避而不答，僅稱賽前有向主辦方提供正確國歌，但無交代時間、地點、是否以硬件形式提交等，主辦方有無書面證明已交妥等。

當時（3月23日）係面對面，當日簡先生（冰協主席簡揚傑）、關小姐（領隊關婉儀）在場時同我哋開會，喺對話過程裡面，好清晰同我哋講咗話「無嘅」，我當然take呢個係無啦。 港協暨奧委義務秘書長楊祖賜

楊祖賜指，港協與冰協在事件發生後會面，一個月期間都無獲冰協正面回覆，又稱報告亦無清楚一次過交代情況。他說，3月10日冰協回應指冰領隊按出發前跟指引與運動員說明，發現錯國歌如何處理等，「係以whatsapp形式」；但3月20報告又指領隊在2月27日親身與隊員訓示指引，期間冰協將不少資料對方補充予傳媒，但從無向港協交代過。

楊祖賜重申，按規定體育團體必須將載有國歌的USB記憶體交予大會。協在報告中，提到有提交USB，但對方拒收，楊祖賜稱，據其理解冰協並無交USB予對方，指報告「唔係事實嘅一部份，佢係冇交到USB畀對方。」他指在3月23日會面中，有錄音、清晰交代「無準備USB交畀對方」。

▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議討論冰協國歌事件▼



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楊祖賜表示，愛國者治國是視乎態度及行為，明白波斯尼亞事件似乎「所有事情都做唔到，所以才出錯。」他指冰協在羅馬尼亞事件卻全部做得好，甚至可用滿意形容，故認為事件屬於人為。

問及暫停冰協會籍，他稱暫時仍在審視報告，未能回答問題。