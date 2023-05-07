開心香港︱6粒魚蛋賣30元食客嫌貴　仍見有人龍　消息：場租免費

「開心香港」 美食市集第二場於沙田公園舉行，有不少市民反映市集內的食物太貴，例如一份炒米粉售80元，引來外界嘩然。記者今日再到市集視察，發現部份食品的確較市面貴，例如6粒「美味咖哩魚蛋」售價30元、一個蛋撻要10元，甚至兩個「雞蛋仔」叫價30元，雖然有不少市民在對記者呻食物貴，但各攤位仍有不少人排隊。



參展商泰昌餅家的負責人解釋，蛋撻的售價會「因地區而有所變動」，屋邨區所見到的售價會較便宜，而10元一個的售價則與中環或山頂分店的價格相同，她又指，單買的定價設得較貴，是為了吸引市民以套裝的方式購買，「(除開每件)套裝買會平過出面。」



在沙田公園舉行的「開心香港」 美食市集第二場，不少人都上載場內有檔攤以80元出售一份炒米粉的相片，批評食物售價過高。

記者今日（7日）到訪美食市集，現場已找不到該檔攤。但發現該款「興化炒米粉」由「莆田精品」製作，於莆田網上菜單標價為88元，換言之，現場售價已便宜了8元。

左起：大埔振興肉丸以20元試食價出售肉丸雜錦、貿峰有限公司以30元出售一份6粒的「美味咖哩魚蛋」、東叔叔雞蛋仔以30元出售兩個雞蛋仔及泰昌餅家以10元一個出售的皇牌蛋撻。（孔繁栩攝）

市民：仲貴過迪士尼

除炒米粉外，記者在市集內亦留意到有部份被指售價頗為昂貴的食物繼續有售，例如貿峰有限公司以30元出售一份6粒的「美味咖哩魚蛋」，大埔振興肉丸以20元試食價出售「牛骨濃汁肉丸」、「豬骨濃汁貢丸」、「仿龍蝦丸」及「黃金麻吉燒」，泰昌餅家以10元一個或50元半打出售皇牌蛋撻，而東叔叔雞蛋仔以30元出售兩粒雞蛋仔，有市民路過時就直言「仲貴過迪士尼。」

泰昌餅家的負責人吳女士向記者解釋，蛋撻的售價會因地區而有所變動，平時市民在屋邨區所見到的售價會較便宜，而10元一個的售價則與中環或山頂分店的價格相同。（馬煒傑攝）

泰昌餅家的負責人吳女士向記者解釋，蛋撻的售價會因地區而有所變動，平時市民在屋邨區所見到的售價會較便宜，而10元一個的售價則與中環或山頂分店的價格相同，她又指單買的定價設得較貴是為了吸引市民以套裝的方式購買，「(除開每件)套裝買會平過出面。」

吳女士又指，沙田市集的人流十分理想，即便這兩日天氣較熱，仍有不少人到場，消費力更較上星期在灣仔會展舉辦的市集時更高，市民不會「只睇唔買」。她又將開心市集與工展會作比較，指市集的準備時間較為倉猝，不過競爭亦較少，另外開心市集的目的主要是宣傳品牌為主。

不過，市集場內出售的食物，普遍較市面同樣食品貴，是否涉及成本？但有參加沙田美食市集的參展商透露，政府其實免費提供場地，大會亦不用徵收「搭棚」費用，換言之，參展商只需要支付食材成本及運費、人工等。

有份參與首場美食市集的香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，市集只有兩日，安排上有不少額外成本，估計有參展商需要提高售價以彌補。他亦坦言，因為美食市集可以吸引大批市民到場，相信參展商亦有意想藉此「賺多啲錢。」

黃家和：人工都係好大成本

黃家和又指，美食市集開始前，參展商有很多事前安排需處理，包括將產品、食材、用具等送抵現場的物流、在市集進行期間的補貨、完場後將所有用品送返公司等，這些均涉及成本，由於市集只有兩日，相關成本會較參與時間較長的市集高。

他續指，倘若是熟食檔，涉及的物流更複雜，「例如爐頭、水都要預多啲，清潔又要做，即棄餐具，呢啲都係額外成本。」黃家和又指，人工也是一大成本，因為現時聘請臨時推銷員，時薪由60至80元不等。

不過雖然不少客人批評食物的售價貴，但亦有不少到場市民繼續光顧。馮伯伯今日就帶同孫女由屯門到沙田的開心市集，被問到有那些食品認為較為昂貴時，馮伯伯直言「全部都貴啊，根本係氹人去玩去食啫。」

最後在孫女要求下買了兩粒雞蛋仔給她，「差唔多40蚊先得兩粒。」馮伯伯笑言，「開心唔到架，家姐（孫女）都話排到佢一頭汗。」他亦表明其後在觀塘舉辦的開心市集不會再去，「如果屯門舉辦，就近近哋會去下。」

王先生亦買了30元兩粒的雞蛋仔與太太一同品嚐，「梗係貴啦30蚊兩粒，陳茂波仲話唔貴添，係佢先講得出。」他認為市集大部份食品的售價較預期中高，認為陳茂波的說法離地，「佢梗係覺得平啦，佢(年薪)幾百萬一年。」