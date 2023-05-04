開心香港｜沙田美食市集本周末一連兩天舉辦　設70個檔戶免費入場

撰文：余心美
出版：更新：

相隔一週後，第二場「開心香港」美食市集將於本周六及日（6及7日）在沙田舉行，戶外場地毋須門票，市民可免費入場。今次共設約70個檔戶，以華夏及香港地道美食為主題。若然錯過今次市集，下月初仍有機會，屆時移師至觀塘戶外舉行。

▼4月29日　首場「開心香港」美食市集在會展舉行▼　

+21

「開心香港」上周六（29日）同時有「全港戲院日」和會展的「美食市集」雙雙打響頭炮，取得不錯反應，緊接第二個周末，第二場「開心香港」美食巿集將於本周六（6日）起一連兩日在沙田公園露天劇場對出場地，今次共設有約70個檔戶，以華夏及香港地道美食為主題。巿集亦設有多項精彩表演及兒童遊戲區，為市民提供周末消閒點。

沙田美食巿集的開放時間為上午10時至下午6時。為疏導人流，期間通往瀝源橋及通往沙田公園近露天劇場的個别出入口，會劃定為市集的指定「入口」及「出口」。

沙田美食市集指定出入口位置。（政府新聞處）

錯過今次沙田美食市集，仍可期待第三場「開心香港」美食巿集，但就要多等一個月，要到6月3及4日在觀塘海濱「發現號」舉行，巿民同樣可免費入場。有關活動詳情，請瀏覽民政事務總署網頁www.had.gov.hk。

開心香港｜友邦公布5.20及5.21免費坐摩天輪　AIA嘉年華12月重臨開心香港｜會展市集排長龍　商戶：規定賣招牌貨推優惠惟安排倉促開心香港｜會展美食市集人流旺 地道美食受歡迎 9元蛋撻大排長龍開心香港｜會展美食市集免費派200罐頭鮑魚　現場需人潮管制開心香港｜李家超：冀活動帶動消費　將開心氣氛傳遍香港開心香港｜戲院商會料20萬觀眾可$30睇戲　若反應好考慮定期辦全港戲院日｜22.2萬入場破非假日紀錄票房666萬　冀市民習慣睇戲全港戲院日｜網站塞車搶$30飛　金鐘百人排貴賓院《瑪利歐》秒殺
美食
市集
沙田