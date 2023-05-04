開心香港｜沙田美食市集本周末一連兩天舉辦　設70個檔戶免費入場

相隔一週後，第二場「開心香港」美食市集將於本周六及日（6及7日）在沙田舉行，戶外場地毋須門票，市民可免費入場。今次共設約70個檔戶，以華夏及香港地道美食為主題。若然錯過今次市集，下月初仍有機會，屆時移師至觀塘戶外舉行。



▼4月29日 首場「開心香港」美食市集在會展舉行▼



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「開心香港」上周六（29日）同時有「全港戲院日」和會展的「美食市集」雙雙打響頭炮，取得不錯反應，緊接第二個周末，第二場「開心香港」美食巿集將於本周六（6日）起一連兩日在沙田公園露天劇場對出場地，今次共設有約70個檔戶，以華夏及香港地道美食為主題。巿集亦設有多項精彩表演及兒童遊戲區，為市民提供周末消閒點。

沙田美食巿集的開放時間為上午10時至下午6時。為疏導人流，期間通往瀝源橋及通往沙田公園近露天劇場的個别出入口，會劃定為市集的指定「入口」及「出口」。

沙田美食市集指定出入口位置。（政府新聞處）

錯過今次沙田美食市集，仍可期待第三場「開心香港」美食巿集，但就要多等一個月，要到6月3及4日在觀塘海濱「發現號」舉行，巿民同樣可免費入場。有關活動詳情，請瀏覽民政事務總署網頁www.had.gov.hk。