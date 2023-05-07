開心香港｜陳茂波稱本港經濟復蘇處初階　外圍因素帶來不確定性

一連兩個周末主持「開心香港」美食市集的財政司司長陳茂波，今日（7日）撰寫網誌表示，市民踴躍參與，愉快樂觀的氣氛，加上旅客重臨香港，有利於消費市道。他指出，今年首季的食肆總收益、零售業銷售貨值、私人消費開支等都見上升，數字反映香港經濟復蘇仍在初始階段，力度還需要加固，但外圍經濟因素影響，令本港面對更多不確定性。



▼5月6日 第二場美食市集開幕▼



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美食市集丁財兩旺

陳茂波表示，上周在灣仔的首場市集丁財兩旺，本周的沙田美食市集，商戶更積極參與，到場的市民也甚為踴躍。



他表示，今年首季的食肆總收益按年激增82%至275.6億元，即使當中部份升幅源於低基數效應，但以金額計仍然是三年多以來最高的水平。同期的零售業銷售貨值亦按年上升24%，是自去年12月到今年3月連續四個月每月高於300億元水平。今年首季私人消費開支實質按年大幅增長12.5%；而受惠於訪港旅遊業復蘇，服務輸出顯著上升16.9%。固定投資也在經濟前景向好下扭轉跌勢，回升5.8%。

但他亦指，整體貨物出口在外圍環境疲弱，以及更多不明朗因素影響下，仍錄得18.7%的跌幅。因此儘管經濟結束了連續四季的跌勢，惟今年首季僅按年溫和增長2.7%。

經濟復蘇力度還需要加固

陳表示，這些數字反映香港經濟復蘇仍在初始階段，力度還需要加固，特別是美國聯儲局上周加息四分之一厘，市場雖預期加息周期或將完結，但息率仍會高企一段時間，加上美國接二連三有銀行陷入財困，加劇市場不安情緒，令外圍經濟面對更多不確定性。

他強調，須全力加固本地復蘇動力。如果外圍市況沒有急劇惡化，憑著一系列支撐內部需求的舉措，加上內地的貨物進出口持續改善，年內本港經濟有望進一步改善，「我相信本港的經濟會是一季比一季好，今年比去年好。」

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完善地區治理 改善民生

此外，陳茂波擫到，「開心香港」一系列的活動，不少是深入社區，其中美食市集是由民政及青年事務局領導、民政事務總署積極統籌，得到飲食界等界別支持，涉及不同政府部門、機構和持分者。特區政府和地區伙伴都必須以民為本、實事求是，把民生和社區管理工作做到實處。

他指出，從地區治理到社區管理工作，都需要明確的導向、務實的目標，也要真正緊貼民生需要，做到「真幹事、幹實事」。就如特區政府上周公布的完善地區治理建議方案，引入適當的制度、明確的權責和分工，將使地區工作真正聚焦在改善社區服務和民生事宜上。