勞工處5.15推預防中暑指引　暑熱警告三級制　黑色警告建議停工

勞工處今日（8日）舉行《預防工作時中暑指引》簡介會，宣布相關指引將於5月15日開始推行。新指引提供基於香港暑熱指數發出的「工作暑熱警告」作為評估的項目，相關警告分為黃、紅、黑三級，指亦列明在不同級別警告下工作和休息安排的訂定準則。



在新指引下，有三類情況建議停工，包括在黑色工作暑熱警告下，重勞動（如搬運工、釘板工等）及極重勞動（如紮鐵工人、棚架工人等）均建議停工。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢表示，雖然是建議，但若然「出事」、且有足夠證據證明僱主沒做足措施、有違反職安健條例的話，處方也會作相應跟進。



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勞工處今日舉行簡介會，公布新的《預防工作時中暑指引》將於5月15日開始推行，指引內容涵蓋工作的熱壓力風險評估和針對不同風險因素的預防中暑措施。

在新指引中，也提供基於香港暑熱指數發出的「工作暑熱警告」作爲評估的項目，相關警告分為黃、紅、黑三級，指亦列明在不同級別警告下工作和休息安排的訂定準則。

據指引的其中一份附錄，當中列明工作暑熱警告生效時戶外露天工作的休息安排，有三類情況建議暫停工作，包括：

● 紅色工作暑熱警告下的極重勞動（如紮鐵工人、棚架工人等）

● 黑色工作暑熱警告下的重勞動（如搬運工、釘板工等）及極重勞動



指引也另有附錄舉例說明不同勞動程度涉及的工作，例如搬運工、釘板工等屬重勞動工作，紮鐵工人、棚架工人等屬於極重勞動工作。

指引中有附錄就工作勞動量舉例。（預防工作時中暑指引）

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢在會上則提及，據過去六七年的天氣情況，並沒有一日達到要發出黑色工作暑熱警告的條件，達紅色工作暑熱警告的也只有數日。

他續指，指引是重要參考，當相關警告發出，是建議僱主及僱員停工，不過，若然「出事」、且有足夠證據證明僱主沒做足措施、有違反職安健條例的話，處方也會作相應跟進。

被問到為何新指引仍屬建議而非強制要求，勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢回應指，工作環境千變萬化，推出指引是希望為僱員及僱主提供重要參考，並有警示作用。

就工友中暑的工傷問題，他也表明，如日後出現爭拗，有需要時這份重要參考也可以成為執法依據。

他續提到，過去兩年處方巡查隊平均每年到工地巡查2.6萬次，在2022年共發出100封警告信，較2021年的14封大增，今年亦會加強巡查，期望防範於未然。

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢（左）指，希望指引成為勞資雙方的重要參考，並有警示作用。（江麗盈攝）

勞工處高級職業環境衞生師（發展）黃志清介紹指引時提到，工作暑熱警告會由天文台網站及手機程式發布，並透過AI應用程序，在政府新聞公報、「香港政府通知你」手機應用程式等發布。

職業安全健康局總經理黃慧莊都提到因應新指引已有「加強版宣傳計劃」，除卻透過各大媒體宣傳，當局也設有專題網頁，另設24小時人工智能防暑專線「唔中暑」及勞工處專線為有需要人士解答問題。她都提到，現時已不少工地開始設成本約5.5萬元的清涼站，供工友休息。

就職安健訓練課程的時間會否太短，黃慧莊在會上回應指，半日課程主要教工友及管工認識熱疾病及如何預防，而全日課程則教負責職安的人員做熱風險評信，據以往的工友回饋，大多數工友認為課時合適。