天星小輪船長猝死｜勞工處已接觸　孫玉菡：彈性更表須勞資同意

天星小輪一名船長，疑因連續開工23日，上周返通宵更期間暈倒渡輪上，送院搶救不治，事件令人關注「過勞死」。勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，勞工處已接觸天星小輪，提醒所有彈性上班的安排必須符合《僱傭條例》，而且必須得到僱員同意才可實行。

他又指，部分行業的工作時間表未必是公眾常見，但強調須獲僱傭雙方同意才能實施，作為大原則。



▼5月3日 天星小輪一名船長在渡輪上暈倒送院後不治▼



天星小輸46歲船長鍾偉明，上周三（3日）疑因連續工作23日，通宵工作期間暈倒渡輪上，送院搶救不治。事件揭出天星小輪的員工編更安排，船長一連25天上班後休5天，通宵更員工在駕駛一至兩輪船之後檢查設備，便無工作安排，但這制度一直受到員工歡迎。

員工每工作7日最少有一天休息

孫玉菡今日在機場啟程往北京前回應事件，表示根據《僱傭條例》，員工每工作7日最少有一天休息日，法例也給予一些彈性。如果有關僱主的休息日安排較彈性化，則有先決條件：（一）須符合法例；及（二）須得到僱員同意，即僱主與僱員之間雙方同意協商下，才可落實較。

他沒正面回應會否調查事件有否違反職安健，惟指出，勞工處早前聯同職業安全健康局研究工作期間猝死個案，發現有不少保安人員和建築工人患有慢性病，如高血壓或血管阻塞卻不自知，故，及早發現相關身體徵兆。

訪京4天拜會多個部委

今次是孫玉菡上任後首次官方式訪問北京，會逗留當地4天，期間會拜訪多個部委和組織，包括港澳辦及人力資源和社會保障部、全國總工會以及全國殘疾人聯會等，又會參觀當地安老及托兒設施以及透過當地招聘平台推廣香港「搶人才」。