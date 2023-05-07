播錯國歌｜楊潤雄：冰協沒完全跟足指引　要求港協作出合適懲處

今年2月在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，主辦單位播錯國歌，香港冰協已完成報告並呈交港協。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（7日）表示，冰協沒有完全跟足指引，採取足夠措施確保主辦方正確播歌，已要求港協就冰協未完全跟指引作出合適懲處，而錯播國歌事件應該要告一段落。



楊潤雄表示，已要求港協就冰協未完全跟指引作出合適懲處。（資料圖片/梁鵬威攝）

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楊潤雄今日啓程前往海南省海口市出席交流活動，他離港前會見傳媒表示，冰協沒有完全跟足指引，採取足夠措施確保主辦方正確播歌，「呢個係係明顯嘅事實」，而冰協亦在報告中承認這點，至於4月份舉行的羅馬尼亞世界女子冰球賽，冰協有嚴格跟從指引，成功防止播錯國歌，引證冰協在國際賽跟足指引的話，是可以避免。他又指，已要求港協就冰協未完全跟指引一事上作出合適懲處，而錯播國歌事件應該要告一段落。

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楊潤雄又提到，報告指冰協出現管治問題，政府每年投入巨大資源推廣運動，經體育總會資助參與賽事，因此總會在使用公帑時肩負重要責任，良好管治是必要條件，否則會浪費運動員努力及塞礙發展，他要求港協盡快與冰協一同處理管治問題，就每項問題詳細討論， 找出改善方案，盡快向政府提交報告。

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