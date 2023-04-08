五一內地團｜楊潤雄籲重拾好客之道精神　平衡旅客體驗與民生影響

內地團早前聚集紅磡、土瓜灣用膳引起人流及交通問題，五一黃金周將至，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（8日）表示，旅監局、旅議會及不同部門已首次會議，就五一來港旅客評估數字作討論，商討如運輸等準備功夫，稍後將舉行另一次會議。楊潤雄指，從業界角度必定歡迎五一，亦希望帶給旅客有良好旅遊體驗，但不可為居民帶來太大影響，但影響「唔多唔少」一定有，希望市民體諒：「自然會多咗人，呢個係社會發展經濟有動力嘅表現......香港人一直有好客之道，希望可以攞返呢個精神出嚟。」



文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片/歐嘉樂攝）

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旅監局、旅議會及不同部門將再討論迎五一準備

楊潤雄在港台節目重申，推動旅遊發展亦要照顧居民感受，在九龍城區早前出現旅客購物及用膳帶來民生問題後，旅監局及業界已採取措施改善，最近亦有將用膳團分流到海上。對於五一黃金周預計將有大批內地旅客到港，楊指日前已與旅監局、旅議會等就相關數字估計及不同部門要處理的問題開會討論，包括如運輸力等，稍後會再一次開會商量準備功夫要。

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