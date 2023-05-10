母親節｜重磅三孩媽媽35歲當上「新紮師姐」：要向子女作出身教

下周日（14日）是母親節，警務處今日出版的《警聲》刊出一位「重磅」超齡「新紮師姐」媽媽訪問。35歲的蔡爾婷剛於警察學院畢業，原在珠寶店工作的她，2019年反修例風波時萌生加入警隊想法，但在2020年誕下第三名孩子後體重達168磅，不過沒有改變她的計劃，投考後通過嚴格學警基礎訓練，除了成功減磅，也達到向三名子女作出身教——訂立目標後絕不能輕言放棄，要努力克服障礙。



35歲的蔡爾婷（右）育有三名子女，仍決定中年轉跑道投考警察，剛於警察學院畢業，獲派駐紅磡分區軍裝巡邏小隊。（《警聲》圖片）

因反修例風波萌生中年加入警隊想法

蔡爾婷剛在警察學院畢業，獲派駐紅磡分區軍裝巡邏小隊。蔡爾婷在《警聲》訪問中說，投考警隊前曾於珠寶店工作逾十年，在2019年計劃生育第三個孩子時，香港正遭受「黑暴」衝擊，「當時社會法治被破壞，眼見警民關係被假消息撕裂，我想挺身而出，保護自己成長的地方，因而萌生加入警隊的想法。」

產後168磅：跑50米已氣喘如牛

她在2020年誕下第三名孩子後，開始向目標邁進，惟中年轉職困難重重，其中之一是當時她產後體重達168磅。

我生育後體重急升，跑50米已氣喘如牛，擔心自己未能通過警察入職體能測試的跑步要求。 新紮師姐蔡爾婷

蔡爾婷向《警聲》說，其後透過均衡飲食減重，每天下班後便跑步鍛鍊體能，最終於2022年首次投考警員便成功獲取錄，同年10月進入警察學院接受為期27周的學警基礎訓練課程。

受訓期間與子女長時間分開最難熬

訓練初期，她感到最難熬的是要與三名子女暫別，因自成為母親後，她從未試過與子女分開這麼長的時間，雖感到十分難受，但仍希望藉此向子女作出身教。「我希望為子女樹立榜樣，一旦作出決定、訂立目標後便不能輕言放棄，要堅毅克服困難。」

35歲的蔡爾婷受訓後體重減去48磅，體能亦大幅改善。（《警聲》圖片）

甩掉48磅肥肉 做掌上壓由零次增至60次

她努力終有回報，受訓後體重減去48磅，體能亦大幅改善，更於2,400米長跑獲得全班第二。剛受訓時連一次掌上壓也做不到的她，畢業時能完成60次標準掌上壓。

蔡爾婷表示，自學院畢業後有更多時間享受家庭生活、增進親子關係，可以與家人歡度母親節。成為警員後，她下一個目標是加入警察機動部隊，迎接新挑戰。