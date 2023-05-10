母親節｜酒樓訂座率達8成　黃家和料生意額$4億　回復疫前9成水平

即將來臨的周日（14日）是母親節大日子，今年是疫情以來首個全面放寛社交距離措施的母親節，餐飲聯業協會會長黃家和今日（10日）表示，餐飲業對訂座率十分滿意，至今，中式酒樓母親節訂座率已達八成，預計整個飲食業界在正日生意額達4億元，回復至疫情前九成水平。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍亦指，今年母親節訂座率相當理想，旗下餐廳晚市「爆滿」，建議仍未訂座家庭「食早啲或者食晏啲」。



▼2022年5月8日母親節▼



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黃家和稱不少家庭提早一周慶祝 反映市面暢旺

黃家和表示，經過三年的疫情，今年母親節全面撤銷防疫限制，尤其放寬12人一枱，市民訂座率較去年踴躍，中式酒樓訂座率高達八成，不少家庭更提早一周慶祝，反映市面暢旺。

他指過去一個月，復活節及五一黃金周雖然有長假期，但不少港人外遊，生意麻麻，但在消費券的帶動下，預計母親節正日生意額可達4億元，相等於疫情前4.3億元的九成。

晚飯時段大部份已爆滿 黃傑龍建議未訂座人士：食早啲或食晏啲

黃傑龍就表示，本港復常後母親節訂座率理想，相比平常的周六及周日，晚飯時段大部份「爆滿」，建議未訂座的市民「食早啲，或者食晏啲」，他估計餐飲業界生意回復疫情前2019年的八、九成水平，加上消費券帶來300億元消費金額，預料會有一半流入零售餐飲業。

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