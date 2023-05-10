母親節｜出行好著數　港鐵周末兩天半價　電車周日全線免費任搭

再過幾天的星期日（14日）就是母親節，今年外出慶祝的市民若搭乘公共交通，車費將會大減。

港鐵因去年車務延誤回饋乘客須提供4天的「感謝日」，第二彈將於本周末一連兩天舉行，其中一天與母親節重疊，凡以八達通乘車將享有半價。此外，「家庭議會」為慶祝「國際家庭日」，於母親節當日為市民提供全線電車線路免費任搭。



「感謝日」不適用於單程票及機場快線

港鐵因去年多次延誤被罰款，回饋乘客半價乘車的四天「感謝日」，尚餘兩天將於本周六及日（13、14日）舉行，凡使用八達通或二維碼的乘客，包括成人、小童及長者（2元乘車在當日只需1元），均可享有半價乘車優惠，輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士均提供此優惠。惟與上次安排一樣，單程票和機場快線乘客均不適用。

成人八達通乘客最划算是坐東鐵線往羅湖或落馬洲站，以最貴車費57.8元計算，將減至28.9元，但長者前往該兩站則要按小童票價的一半，以紅磡來往羅湖為例，八達通票價為20.3元，半價優惠則為10.1元。

▼4月8日 港鐵「感謝日」車費半價首日情況▼



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港鐵上次半價乘車 被指宣傳不足

上次半價乘車的「感謝日」是於4月8、9日（星期六、日）舉行，當時適值復活節連假，兩天都是公眾期，被指未能讓平日上班的市民受惠，而且宣傳不足，有乘客出閘才知道獲享半價。今次仍於本周六、日（13、14日）連續舉行，首天雖是上班日，但也有不少市民周六是休假，至於翌日就適逢母親節，外出慶祝母親節的市民就能受惠。

港鐵乘客獲享半價乘車並非無代價，事源2022年發生發生八宗令服務延誤逾31分鐘的機件故障，或人為因素引致服務延誤的事故，須被罰款1.03億元。政府與港鐵3月完成票價機制檢討，其中一項新元素，便是推出半價車費的「感謝日」，以取代原有的「程程3%車費回贈」（或稱97折優惠），根據機制，罰款每2,500萬元，便要提供一日半價優惠，即今次一共四日半價。

周日全線電車免費任搭

另外，為慶祝「國際家庭日」，家庭議會將於母親節當日（14日）舉辦「國際家庭日5‧14免費乘電車日」，市民當天可以免費乘搭所有電車路線，與家人一同暢遊港島。是日將會同時推出「畢得鳥家庭」主題電車，推廣「家．信守一生」，即「守護家庭」及「關愛家人」的信息。



聯合國將每年的5月15日定為「國際家庭日」，以增進國際社會對家庭議題的認識。