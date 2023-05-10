中暑指引｜工權會質疑室內外同標準成效　疑中暑亡工友遺屬追討難

勞工處日前推出《預防工作時中暑指引》，工業傷亡權益會認為指引未夠周全，例如紅色及黑色警告門檻極高，又質疑部份室內工作場所如地牢、閣樓等如通風不足，其溫度反較室外高，指引在室內外使用劃一標準並不合理，「（政府）好想做啲嘢，但又要斤斤計較，分層次唔同人唔同休息時間。」



一名丈夫在地牢工作後猝死的工友遺屬今日（10日）在記者會稱，其丈夫驗屍報告僅指死因是心肌梗塞，調查報告亦沒有提及現場環境或溫度。她認為指引對保護工人並無大作用，因室內亦有很多不同環境，「有冇通風設施，一間屋度做，同地牢比較，都係室內，但已經好唔同。」



工權會稱室内通風不佳溫度甚至會比室外高 少15分鐘休息時間不合理

《預防工作時中暑指引》下周一起推行，當中用作評估熱壓力水平的「工作暑熱警告」，分為黃、紅、黑3個級別。工權會幹事余嘉浩指，指引其中一個重要數據、暑熱指數是依靠對室外的天氣監察來釐定的，但如室内通風不佳溫度會比室外高上幾度，尤其是在地牢、閣樓等環境，即使暑熱指數未達30，室內工作環境已令工人十分難受，認為《指引》列明此類室内工作的員工少15分鐘休息時間，並不合理。

59歲工友地牢工作第四後猝死

楊太丈夫生前為地盤工人，她今日稱59歲的丈夫一直健康，去年轉到地下二層的地牢工作，每日工作8小時，第四日完成工作後在更衣室換衫時突然猝死，驗屍報告指死因是心肌梗塞。

遺屬稱現場環境焗促 引丈夫個案稱新指引欠保護作用

楊太憶述，丈夫離世前幾天有提及過工作的地方辛苦，她在拜祭時曾到現場，發現該處雖有風機，但沒有對流風而且環境焗促，「做完法事燒香啲煙都唔走。」而丈夫出事當日戶外高達33度，她質疑在施工前未進行風險評估，亦認為新的指引對保護工人並無大作用，以她丈夫的個案為例，室內亦有很多不同環境，「有冇通風設施，一間屋度做，同地牢比較，都係室內，但已經好唔同。」

驗屍報告死因為心肌梗塞 憂追討賠償機會渺

楊太事後欲向勞工處求助，但處方指心肌梗塞屬個人疾病，未能提供協助，事後取得警方的調查報告後亦發現是巡刑事方向調查，沒有一個方向是和溫度及工作環境有關，亦無法聯絡到其他一起工作的工人。楊太現正嘗試使用法律途徑追討，但機會渺茫。

余嘉浩稱應訂立判斷工人是否因熱疾病死標準

余嘉浩指，雖然政府表明中暑是工傷，能獲賠償，但過往多年的涉及中暑的工傷呈報數字只維持在每年二十多宗，過往統計當中更無任何死亡個案，即使家屬以法律途徑追討，過去多年從來沒有由法庭判家屬勝訴的案例，最多亦是公司向家屬提出和解，反映要證實員工的意外死亡和中暑之間的關係十分困難，大多個案最終都歸類為「個人疾病」，導致死者家屬無法得到工傷補償，余嘉浩認為應訂立判斷工人是否因熱疾病死的標準，減少法庭爭拗外亦能加大僱主做好防中暑措施的動力，更能保障僱員。

《指引》以勞動強度分類難執行 倡「一刀切」獲相同休息時間

余嘉浩亦認為指引中以勞動強度作分類有欠妥當，因在實際執行上地盤工作大部分都要跨工種工作，難以定義其勞動強度，「好想做啲嘢，但又要斤斤計較，分層次唔同人唔同休息時間。」他指出不少商會都表示對指引感困惑，寧願「一刀切」的做法，即所有工種都有同樣多的休息時間。工權會建議現時的指引應適時檢討，如成效不足則應向立法的方向保障員工，以增加僱主的配合程度。