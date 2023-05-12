邱德根女兒涉佔用花園　官判無權續居　頒令邱與其12隻狗須遷出

已故商人邱德根女兒邱美琪，3年前破產後，她原居住於清水灣的獨立屋亦被接管，惟接管人指邱美琪違反條款，繼續在獨立屋外的花園居住。接管人早前向法庭申請禁制令禁邱繼續居住。邱女否認住在花園，又稱她要照顧居於花園的12隻狗，又稱她仍有權使用花園。法官參閱資料，發現花園每月電費不非，與邱居於上址時相若，相信邱女一直居於花園內僭建的地窖，故頒下禁制令，下令要邱、其隨從及她的12隻狗搬走，但准她日間使用花園。



原告為Marspan Limited，被告為邱美琪、佔用涉案花園的人士和邱的前夫Tan Wai Kee。

被告邱美琪(不在圖)的父親是已故商人邱德根(前，中)，邱父曾是亞視董事局主席，與鮑起靜、黎燕珊等藝人關係要好。(Tung Star)

邱破產後獨立屋被接管

邱美琪是已故亞洲電視董事局主席邱德根的女兒，她在2019年因欠債嚴重，於2020年4月被法庭頒令破產，她被接管的資產包括該位於清水灣的獨立屋。原告指邱一直居於該獨立屋外的花園，花園的電源曾被截斷，邱即購入柴油發電機向花園供電。原告因而要求法庭頒令，指花園只可作私人花園、貯物室及廚房用途，不得居住，並要佔用人搬走及交還。

花園內的潛建地窖內有飯廳套房

法官在判辭透露，原告於2022年7月取得物業的控制權後，曾要求邱遷離獨立屋，邱即與她的隨從搬到用花園繼續生活。根據原告提供的資料，該花園面積約有1070平方米，內有一個僭建的地窖，內裡有飯廳、套房及廁所等，睡房內亦有大床及電視等家俱，遠超於一個私人花園或貯物室的用途。

每日在花園放狗 電費與居獨立屋時相若

原告亦拍到邱平日的起居，她每天會帶與狗隻在花園散步，外出後傍晚會駕車回來並留宿。法官並留意到，該物業每月電費高昂，與邱仍居於獨立屋時差不多，認為邱與其隨從明顯是在花園內居住。

准每日朝九晚五仍可使用花園

但邱稱她的前夫，即本案第三被告Tan Wai Kee亦享有物業持有公司的部份股份，Tan並授權邱美琪可使用花園，因此邱有權進入公園範圍。

法官最後下令，邱及其隨從以及她的12隻狗，均需遷出花園，並要把花園交還給原告，但准邱等人每日朝九晚五時段享用花園，直至法庭另有命令為止。

案件編號：HCMP 968/2022