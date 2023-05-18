20年經驗導遊軟硬兼施　一招令內地團友聽話　獲旅監局頒嘉許證書

自本港2月與內地全面通關以來，訪港旅行團與日俱增，土瓜灣食團餐食肆亂象，傳統景點旅遊巴塞爆等問題，再度成為市民焦點。旅遊業監管局早前到土瓜灣視察，向表現優秀的導遊頒發嘉許證書。



有獲表揚獎的導遊表示，對待內地旅客的秘訣在於「軟硬兼施」，除了安撫他們的情緒外，亦要強調在香港違法所帶來的高額罰款，如在禁煙區吸煙罰5,000元、亂拋垃圾罰1,500元，更要說明香港十分着重法治，「冇人情㗎香港，法例大於人情」，利之所在，令他們時刻記得在香港要守法，「你話唔罰錢，佢梗係有時唔會睬你啦。」



▼5月1日 天星碼頭及廣東道名店現遊客人龍▼



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向團友強調違法會被罰款

自香港與內地恢復通關以來，旅監局已向五名導遊頒發嘉許證書「有您真好」。近日獲獎的郭健及戴冬梅經驗豐富，已從事導遊逾20年。內地團每團人數普遍有約40至60人，僅導遊及領隊二人管理，確實不容易，她們對獲嘉許感到愕然及榮幸，並感謝旅監局明白前線的辛勞。

香港與內地兩地有着文化差異，究竟二人如何協助團友「入鄉隨俗」呢？郭健表示，每次接待團友來港前，必在旅遊巴先介紹香港的規矩，當中所需的技巧便是「軟硬兼施」，先讚揚團友能夠遵守規矩，安撫他們的情緒，其後再強調在香港違法所帶來的高額罰款。

同佢講掉垃圾要罰千五蚊，如果你大把錢，咁你就當我啲嘢冇講過啦。如果你冇錢就要聽我講喎。如果你食煙就要罰五千㗎，你自己諗過喇。 唔好諗住阿Sir（警察）我第一次嚟，我唔識呀，你畀次機會我啦。冇人情㗎香港，法例大於人情。 導遊郭健

團友清晨5時南下來港 籲市民諒解「踎街」休息

郭健續指，同樣說話技巧可套用在亂衝紅燈、隨地吐痰、亂丟垃圾等行為，只要強調香港動輒過千元的罰款，或是提醒注意衛生，當心新冠病毒，便可教育團友遵守秩序。「你話唔罰錢，佢梗係有時唔會睬你啦。」

至於部份內地人「踎街」的舉動，二人均認為港人需要諒解。她們解釋團友普遍較為年長，從清晨5時過關起一直到訪不同景點，無可厚非需要休息，除非「踎街」的地點阻礙居民進出，否則不會出言阻止。「黃大仙又要上樓梯落樓梯，所以有時佢好攰，喺度踎下，都唔會好想要喝佢、趕佢。」

戴冬梅表示，疫情前內地團數量遠高於現在數十倍，不解為何有市民現在仍然斥責團友擾民。她表示，不聽話的團友只佔少數，由於人生路不熟，只要導遊用心對待，大部份願意聽從勸阻。「唔乖嘅老人家唔多，一個半個呢個世界梗係冇絕對。」

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內地團數量仍比疫情前少 導遊要兼職保安員

不過導遊的辛酸並非旁人可理解，例如郭健使用擴音器時，會盡量壓低聲線，避免噪音影響附近民居；在團友用餐時亦忙於工作，因此隨身帶備蛋糕或糖果，以備不時之需。「你見我哋咁Fit就知道好忙……通常求其食幾啖，頂住個肚就起身。」

戴冬梅說，由於每隔10日才接到一單工作，平時仍然任職保安員以維持生計。

郭健亦在疫情期間轉投學校，現時已離職處於半退休狀態。「你訪問我都知啦，咁鍾意講嘢，起嗰度（學校）都冇嘢講，日頭就係做嘢做嘢做嘢，我對住啲客可以講故事啦，可以介紹香港，可以講好多故仔畀佢哋聽。散團佢哋又鼓晒掌，（講）導遊你令到我哋好開心，其實我自己都開心。」

不過她指導遊工作早出晚歸，日薪卻僅得800至1,000元，即時薪約80多元，與工作量不成正比，期望導遊的待遇隨著旅遊業復蘇，會逐步改善。

旅監局行政總裁方安妮表示，早前在土瓜灣「富源酒樓」、「家樂軒」一帶食肆巡視時，發現有導遊憑技巧管理團友排列成整齊的隊伍，因此旅監局特意向優秀導遊，頒發印上「有您真好」的嘉許證書，表揚她們有承擔、有熱誠，以及為業界貢獻良多。

▼3月30日 土瓜灣墟冚情況▼

