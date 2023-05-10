內地團｜旅監局接7宗投訴涉領隊態度、收費等　五成團費500元以下

本港旅遊業復甦，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（10日）表示，旅監局在2月6日至5月7日期間，接獲7宗內地團投訴，當中3宗涉及退貨、其餘分別為內地領隊態度、店員態度、團員走失及行程收費。旅監局又指出，在3月29日至5月7日接獲3,183個行程登記，當中54%為「500元以下人仔團」。



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楊潤雄透過書面回覆立法會議員提問，旅監局在今年2月6日至5月7日期間沒有收到有關內地入境旅行團的投訴，共接獲7宗求助個案，全部均由相關內地旅客提出，其中3宗涉及退回於註冊商店購買的產品，1宗關於內地領隊態度，1宗關於註冊商店職員態度，1宗涉及團員走失，以及1宗涉及旅行團行程及收費。

旅監局正處理7宗個案，當中若涉違法違規行爲，旅監局會按既定程序就檢控及紀律處分等作跟進，並按照案情與其他相關執法部門保持溝通。

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內地團主要逗留1至2日

楊潤雄又指，旅監局於今年3月29日開始要求香港持牌旅行代理商就其接待的內地入境旅行團行程登記時，提供團費資料，在3月29日至5月7日，旅監局共接獲3,183個行程登記，當中「500人民幣或以下」有1,725團佔54%、「501至1,000人民幣」有424團佔13%、「1,001至1,500人民幣」有517團佔16%、「1,501至2,000人民幣」有206團佔7%，「2,001人民幣或以上」有311團佔10%。

旅監局在2月6日至5月7日期間，共接獲9,674個內地入境旅行團的行程登記，停留1日有3 787團佔39%、2日有4,533團佔47%、3日有784團佔8%、4日有416團佔4%、5日或以上有154團佔2%；有到訪香港摩天輪有709團、海洋公園有534團、香港故宮文化博物館有209團、山頂纜車有72團、戲曲中心有52團、M+博物館有46團。

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