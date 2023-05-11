旅監局專訪｜促思考優質團取代平價團　方安妮：內地旅客消費得起

香港與內地2月通關後來港旅行團逐漸增加，政府的統計顯示半數團費少於500元人民幣，當中更有百多元的一日遊，可是特色是劣食、景點快閃、導遊亂噏，影響香港形象，政府能否禁止平價團？



旅遊業監管局行政總裁方安妮接受《香港01》專訪時表示，由於受到法例所限，避免觸犯合謀定價，難以規定最低團費或團餐收費，「監管局角度唔能夠霸王得咁緊要。」不過她指今時今日內地旅客跟以往不同，他們消費得起，「點解團費要係168元（人民幣）?」她希望業界不再固步自封，考慮向「優質團」發展，惟目前仍遇到阻力。



規定最低團費並不可行 或觸犯合謀定價

《香港01》記者在五一假期期間，報名參加880元人民幣（約1,000港元）的兩日香港精品遊，該內地團兩日四餐全部在土瓜灣偉恆昌「富源酒樓」享用，八餸一湯加上大碗白飯，每餐菜色不變，團友亦崩潰表示「菜式怎麼能完全一模一樣呢？」

其實正因旅行代理商以低廉團費作招徠，為壓縮成本，只能提供人均40多元的團餐。不過目前旅監局亦難以監管。

▼「富源酒樓」八餸一湯▼



．紅蘿蔔炒滷肉

．白蘿蔔炒雞肉

．白蘿蔔炒排骨

．鹹魚乾

．炒油麥菜

．西芹炒鯪魚肉

．麵筋炒翠玉瓜

．豆腐

．紫菜蛋花湯



方安妮表示，兩日吃相同的飯菜確實不理想，認同有需要提高用餐水準，或兩日內安排到不同餐廳。惟她解釋，團餐價格由商戶決定，局方若規定最低團費，則有可能觸犯合謀定價，並引來業界反感，甚至被質疑「霸道」，「監管局角度唔能夠霸王得咁緊要，我哋做嘅所有嘢都係歸根於法例。」

導遊胡言亂語 旅監局斥行為不專業、會加強培訓

記者在4月參加另一內地團時，遇到往淺水灣行程突然取消，當時導遊語出驚人，妙語「解釋」旅遊巴不能駛進的原因，「因為淺水灣之前大塞車問題，因為淺水灣住的都是非富即貴那些人，政府都不敢得罪他們，那裏的人佔香港政府90％稅收，他們一說旅遊巴不能進去就不能進去，這個沒辦法去的。」

方安妮不以為然，「其實每個人都有把口講嘢，但講出嚟嘅嘢係咪所有人都接受？」她強調不容許任何從業員的行為不專業，認為涉事導遊有進步空間，局方會加強表達方面的相關培訓。「如果我係佢，我會話而家交通真係唔好，警隊人員在場睇咗現場環境，可能入咗去三個鐘都出唔返黎，所以我哋而家要改變行程。」

▼五一黃金周 進購物點前導遊溫情喊話：將心比心沒功勞也有苦勞▼



+ 3

向優秀導遊頒發加許證書作表揚

對於有前線從業員稱內地旅客難以管理，方安妮表示，過去在土瓜灣巡視時，曾發現有導遊，憑技術管理團友排列成整齊的隊伍，因此旅監局特意頒發印上「有你真好」的加許證書，向優秀導遊作出表揚。「點解人哋做得到？就係佢專業囉，做到囉……嗰啲團友真係好乖，聽晒話喎，證明係做得到，問題係你肯唔肯做。」

她表示，確實聽聞有不負責任的導遊，趁團友用餐時間短暫離開，甚至吸煙「放電」。她認為導遊的工作繁忙，包括管理團友、聯絡司機等，並要「一眼關七」留意團友狀況，幾乎沒有時間坐下吃飯，一刻也不能鬆懈。「我就同佢講真係冇辦法喇，好多時你嘅工作真係帶隻（麵）包都冇辦法。」

旅監局指業界應向優質團發展 惟受到阻力

近年統計數字顯示，自由行旅客數字愈來愈多，內地團相對減少。方安妮希望業界不再固步自封，有需要考慮向「優質團」發展，追求「好食好住」，不再到訪陳腔濫調的景點。她以團餐為例，指旅行代理商可能擔心若選擇收費較高的餐廳，團費加價，將導致失去競爭力，她認為上述想法應該要捨棄，「今時今日內地旅客可以消費得起！」

她透露，雖然曾開會向業界提出建議及勸籲，例如可調整團費、減少內地團每團人數，或增加導遊管理團友，以改善團膳食及住宿安排，惟業界的反應並不熱烈，甚至遇到阻力。

▼五一黃金周 導遊嘆底薪佣金也低籲多購物：老闆追我我會追你▼



+ 3

要持續關注自由行情況

問到旅監局未來會否保障自由行旅客的權益。她則根據《旅遊業條例》，局方暫時沒有權力，惟自由行人數若繼續上升，日後問題浮現並惡化，則有需要考慮修例作調節，但修例程序涉及長時間，因此要持續關注自由行情況。