迪士尼｜魔雪奇緣世界11月開幕　6月中起樂園每周開放6或7天

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》（Frozen）主題園區魔雪奇緣世界，將於今年下半年登場，當中必到景點的冰雪皇宮工程已完成封頂。迪士尼今（15日）正式公布，《魔雪奇緣》主題園區會於11月正式登場，遊客可走入愛莎、安娜和小白的冰雪世界。

迪士尼樂園亦宣布，6月中開始會每星期開放6或7日，即逐步取消現時每周逢星期二及星期四關閉的措施。



愛莎的冰雪皇宮即將落成，工程已完成封頂。（歐陽德浩攝）

「魔雪奇緣世界」設計靈感來源自動畫電影《魔雪奇緣》及其續集。園區還原電影中經典場景、熟悉的旋律、充滿阿德爾傳統建築特色的小鎮，及各款主題美食等，再次重現阿德爾王國。

其中必到的景點包括「北山」，為該園區的最高點，亦是角色愛莎女王在《魔雪奇緣》中首次打破常規，盡情發揮冰雪魔法的地方。

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香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，迪士尼好萊塢酒店將會於7月中重開，而酒店大堂和兩間餐廳將以全新面貌迎接賓客。而10月會為華特・迪士尼與米奇老鼠銅像 ─「創夢家」揭幕。

至於最受注目的「魔雪奇緣世界」，將定於11月登場，屆時遊客可走進愛莎、安娜和雪人小白的冰雪世界。根據樂園日前公開的影片和相片，新園區內設有全球首個「魔雪奇緣」主題過山車，設定為戲中主角奧肯設計同建造，並由小白與斯特負責牽引雪橇，帶領遊客穿梭阿德爾王國。

全球首個「魔雪奇緣」主題過山車率先睇：



全球首個魔雪奇緣主題過山車真身曝光，香港迪士尼FB專頁早前上戴「雪嶺滑雪橇」測試影片，遊客屆時可由小白及斯特牽引雪橇，穿梭阿德爾王國森林。(香港迪士尼FB專頁影片截圖)

此外，由6月中起，迪士尼樂園會每星期6天或7天營運，即取消現時每逢星期二及星期囡都會關門的措施。