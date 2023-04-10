迪士尼樂園StellaLou表演設SEN童特別場　家長：毋須擔心影響他人

吳先生的5歲細仔在語表達比較差，在陌生、嘈吵的環境下情緒或會失控，所以他會避免帶兒子出外欣賞表演。不過上周五（7日）復活節假期首日，一家人便到香港迪士尼樂園看「StellaLou 夢想起舞吧」舞台匯演，他看到兒子更快適應舞台表演，更容易投入演出。



園方在上周五至本周日（9日）設「輕鬆自在場」特別場，燈光、音響、表演者出場方式等特別調校，專供特殊學習需要（SEN）的兒童欣賞，三日共接待2,000名兒童及其家。有自閉症傾兒童的家長表示，可毋須擔心影響他人。



▼4月7日 迪士尼樂園「StellaLou 夢想起舞吧」舞台匯演特別場▼



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「StellaLou 夢想起舞吧」表演由香港迪士尼樂園與香港芭蕾舞團合辦，其中於4月7日至9 日舉行「輕鬆自在場」特別場次，邀請超過2,000名特殊學習需要的兒童及其家人欣賞。「輕鬆自在場」特別場次會調整燈光、音響、表演者出場方式等，以照顧自閉症、感官敏感和其他學習障礙等觀眾的需要。

另外，劇場外設安靜區，提供畫簿、公仔等讓有需要人士在觀看表演期間，如情緒不穩，可到一個較寧靜的環境，平復心情。除此之外，觀看正式表演前，更設有預備環節，講解演出細節，令觀眾有心理準備及對演出內容有一定的認知，以安定情緒。

劉女士帶同被評估患有自閉症傾向的3歲半女兒到場觀看，她表示，女兒可以投入地觀看有卡通、音樂元素的表演，但每當等候時間比較長或對白太長時，女兒會郁來郁去、吵和叫。因此，在開場前與女兒到安靜區玩可以分散她的注意力，避免影響到其他觀眾。她指特別場次有助減少自身內疚感，「我覺得我嘅內疚感少啲，我其實好驚影響到其他人，因為我知我小朋友一定會咁。但我都會想嘗試去， 我唔希望佢嘅童年就咁喺屋企困住」。

吳先生的5歲細仔在語表達比較差，在陌生、嘈吵的環境下情緒較容易失控，所以都會避免帶兒子出外欣賞表演。他憶述以前參加女兒的畢業典禮，當聲量較大時，細仔都會嚇到哭，不過「輕鬆自在場」特別場的音效經調校，可以讓有SEN兒童更快適應舞台表演，更容易投入演出。

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香港基督教服務處兒童復康服務服務總監陳嘉霖表示，此類劇場可以讓SEN兒童體驗觀看表演的過程，同時讓家長知道自己有能力帶小朋友去觀看表演，增加自信心。 她又指，以往坊間針對SEN兒童需要設計的劇場不多，相信香港迪士尼與香港芭蕾舞團的合作可以鼓勵到其他企業關注更多SEN兒童。

香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部製作總監虞楟表示，去年萬聖節表演中加入手語及形體元素及在「迪士尼魔法書房」中提供劇場視形傳譯，讓有需要的觀眾有不一樣的劇場體驗。她指，是次特別場給予他們極大的信心， 希望未來可以繼續普及化「輕鬆自在場」，融入不同類型的表演。

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香港迪士尼樂園與香港芭蕾舞團於4月5日至10日及4月14日至16日，首次合作辦限定的「StellaLou夢想起舞吧」表演，每日將會有4至5場演出。