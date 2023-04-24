開心香港｜活動全覽　旅發局辦嘉年華　迪士尼獎2萬學生免費入園

財政司司長陳茂波於今年的財政預算案提出「Happy Hong Kong（開心香港）」系列活動，今日（24日）下午終於公布活動詳情。除了本周六（29日）30元睇戲，以及連串美食市集開鑼，由6月起也有十多場嘉年華及活動，其中旅遊發展局7月起至8月初逢周末舉辦Harbour Chill嘉年華，每周玩足兩日，



英超傳統勁旅曼聯的U16青年隊亦會於8月中旬到港，與本港青年比賽及交流。《香港01》整理一系列活動，方便市民參與。



▼開心香港活動一覽▼



灣仔臨時海濱長廊有全長近200米的彩虹步道。（旅發局）

7月起五個周末灣仔海濱辦Harbour Chill嘉年華

7月的周六及周日至8月首個周六日（7月8、9、15、16、22、23、29及30日；8月5至6日），旅發局會於灣仔臨時海濱舉行Harbour Chill嘉年華，一個以維港為舞台的大型海陸嘉年華，匯聚全球多地的表演團體，包括舞蹈、音樂、街頭表演等演出，亦會上演全新「幻彩詠香江」燈光匯演。

酒吧文化節6月初舉辦 10月西九爵士音樂節

香港酒吧業協會亦與民政事務總署油尖旺民政事務合作，於6月9至11日在尖東市政局百周年紀念花園，舉辦「2023香港酒吧文化節」，現場設攤位提供香港酒吧特色飲品、創意小食、遊戲、台上表演及調酒師比賽等。

西九文化區管理局亦會於10月4至8日，在西九文化區舉行自由爵士音樂節，該活動為大型戶外爵士音樂節體驗，部份活動免費予市民參與。

到11月或12月，天星小輪會於中環7號碼頭及灣仔渡輪碼頭，舉行歡樂冬日海濱嘉年華，包括特色美食攤位、手工藝品和紀念品攤位等。

「開心香港」包括迪士尼樂園門票予學生。（資料圖片／陳葦慈攝）

2萬名學生及家可獲迪士尼樂園免費門票

家庭與學校合作事宜委員會亦暫定由6至9月，推出「伴你高飛」獎勵計劃，約20,000名獲中、小學及特殊學校提名的家長或學生，每人可獲兩張迪士尼樂園免費門票，以表揚家長支持子女參與非學術性的校本或校外活動。

▼4月24日 陳茂波公布開心香港詳情▼



+ 2

體育嘉年華廣杭州亞運 曼聯U16於8月到港打友誼賽

同樣於6月，港協暨奧委會會於6月18日，在西九文化區舉辦「2023奧運日暨杭州2022年亞運會趣味跑——體育嘉年華」，屆時場內設有體育示範和體驗、遊戲攤位、杭州亞運專區，市民可免費入場。

另外，香港賽馬會會於8月9日及12日，在旺角大球場舉行賽馬會青少年足球精英匯，屆時曼聯U16青年隊會到訪香港，參與為期一星期的文化及足球交流活動，並與本港年輕足球精英展開兩場友誼賽，以及參與社區服務，與本地年青人直接交流。

西九文化區成為疫後推介給遊客的新景點。（梁鵬威攝）

漁護署6月辦「開心香港漁農嘉年華」

到6月22日端午節起，漁護署等部門亦於全港不同農墟舉辦「開心香港漁農嘉年華」，展銷本地高質漁農產品，當中2024年1月5至7日，更會在旺角花墟公園舉行「本地漁農美食嘉年華」，為全港規模最大的戶外漁農墟及現代化漁農科技展覽。

元朗農墟會聯同民政事務總署元朗民政事務處，在元朗朗藝徑舉辦元朗農墟嘉年華，包括綜合表演節目及攤檔，向大眾推廣新界特色美食和漁農產品。

8月份方面，數碼港會舉辦數碼娛樂領袖論壇，屆時展示不同的科技應用，包括Web3、元宇宙、藝術科技及運動科技。科學園亦會於8月4至13日，舉行「『開心香港』市集@科學園」，市集聚焦創新科技產品及美食，匯聚不同香港製造產品，包括科技產品、食品和營養補充劑等。另外，科學園內的所有餐廳都會提供「開心香港」特别餐單，將科技帶進食品當中。

10月份，職業訓練局舉行「玩轉技能」嘉年華，包括一系列由職訓局學生參與設計及主持的技能活動，例如時裝表演、美食體驗、智能運動體驗及文創活動等。

2018年時，當時的曼聯U16青年隊曾到香港。（曼聯Facebook）

至10月28日至11月5日，創新科技署會於香港科學園舉行創新科技嘉年華2023，活動包括展覽、互動游戲、創科工作坊和網上講座等。

香港電台亦暫定會於第四季，推「聲影穿梭．嘉年華」，活動包括「數碼媒體廣播服務及香港電台時光隧道」、「穿越香港廣播95年展區」、「Photo Booth 經典即影即有服務」、「充氣屏幕．經典共賞」、「《我們的主角》分享會」、「小小舞台放光芒」、「親子光影夢樂園」、「電競同樂活動」、「滑板街場齊齊玩」、「親子工作坊」等等。