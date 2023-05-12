商用車司機續牌體檢降至65歲起　68歲的士司機反對：睇到自己體能

運輸署正檢視商用車司機續牌體檢要求，消息指，其中商用車司機續牌體檢年齡將由目前70歲或以上，降至65歲，並收緊至一年一檢。有的士司機批評署方新安排不合理，希望維持舊有政策。也有小巴司機稱，每年一檢增加工作成本，建議加價以幫補額外支出。



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夜更的士司機：做體檢打亂日常生活作息

今年68歲的夜更的士司機李先生批評降至65歲的做法並不合理，「梗係原來咁樣好啦，65歲好多身體都好壯，年年都檢太麻煩喇！」

李先生指，他的工作時間大多在晚上，一年一檢會打亂他日常的生活作息：「我哋揸夜更朝頭早起身好辛苦㗎，唔夠精神測咩都冇用啦，自己睇到自己體能㗎嘛，除非有病就話要做啫。」

68歲的夜更的士司機李先生反對將商用車司機續牌體檢下限由70歲降至65歲。（王海圖攝）

李先生表示，有司機朋友約70多歲，因續牌需要身體檢查未能通過，而被收回牌照，因此他認為做職業司機的身體狀態相當重要，「我想繼續揸到80歲㗎，日日2點幾淩晨會去遊夜水，身體健康最緊要。」

他又指，一年做一次身體檢查花費不少，司機間有相熟的家庭醫生大約收費300元一次，其他診所則收費約450至500元，「差唔多11個月就要搞掂，又要休息一日，一年用多咗成3,000蚊。」

50多歲的士司機陳先生認為政府收緊現有體檢時間安排做法合理。（王海圖攝）

中年的士司機贊成：增司機和乘客安全

50多歲的士司機陳先生則認為政府收緊現有體檢時間安排做法合理，他指職業司機在工作上耳力和視力相當重要，每年一檢能增加司機和乘客在駕駛時的安全性，「對我哋司機嚟講都會安全啲啦，冇咁危險。」

對於體檢年齡將由70歲或以上降至65歲，陳先生則認為維持原有安排較好，「65歲都未到退休年齡，好多人都仲有精力去做嘢。」

綠色小巴司機：對自己同乘客都有保障

今年50歲的小巴司機王先生表示，曾聽聞過七八十歲的職業司機發生交通意外，對於運輸署新安排表示理解，「始終年紀大、機械壞，做密啲無論對自己同乘客都有個保障。」

至於63歲的小巴司機陳先生贊同署方收緊至一年一檢的安排，「有啲成70幾80歲都仲畀佢揸車，好危險㗎。」他認為65歲後的司機都應每年進行身體檢查，以保障自己和乘客的安全。

陳先生又指，每年身體檢查需要額外增加費用，希望小巴收費上能作調整，以幫補支出，「始終用多咗錢，都要睇有冇負擔，如果屋企冇壓力就冇咩所謂。」