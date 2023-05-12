消息：的士小巴司機體檢年齡降至65歲須一年一檢　拒交報告可釘牌

高齡司機體檢問題備受關注，運輸署完成檢討駕駛執照持有人體檢機制，新方案下周五（19日）將交立法會交通事務委員會討論。據悉，運輸署建議將的士、小巴等商用執照司機續牌體檢年齡由70歲降至65歲，且須一年一檢；私家車司機則維持不變，即70歲或以上可一年或三年一檢。



消息指，運輸署計劃規範化體檢證明書，包括細分原來須申報的「其他疾病」欄目，加入眼疾及耳疾等，亦會增加聽力和肌肉反應等檢查項目，由醫管局發出指引；當局亦計劃賦權運輸署，倘司機拒絕提交健康報告，可吊銷其駕駛牌照。據悉，運輸署今日（12日）下午約見的士業界交代建議方案。



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據了解，運輸署計劃下調商用執照司機續牌體檢年齡，由現時70歲下調至65歲、需要一年一檢，但私家車司機則維持不變，即70歲或以上可一年一檢或三年一檢。

田北辰稱「其他疾病」類別將仔細分類 眼疾及耳疾須申報

立法會議員田北辰透露，現時有七類疾病需申報，當中第七類列作「其他疾病」，並無仔細分類。他稱已強烈要求運輸署優化體檢證明書，據他了解，當局建議會在「其他疾病」仔細分類，加入眼疾及耳疾等，內容是參考全球各地做法，並由醫委會發出相關指引。田北辰建議駕駛者需簽署承諾書，例如患糖尿病及高血壓司機，需承諾會準時吃藥等。

體檢證明書增聽力和肌肉反應等檢查項目

據悉，體檢證明書亦會增加檢查項目，包括聽力和肌肉反應等，當局亦計劃若對該名司機健康問題有懷疑，運輸署也可強制要求該司機提交醫療報告；倘有司機拒交報告，會賦權運輸署可吊銷其駕駛牌照。據了解，運輸署今午約見的士業界，討論今次檢討結果。