司機體檢｜運輸署今與業界商討目標明年落實　的士商會冀政府資助

運輸署完成駕駛執照持有人體檢機制檢討，消息指將建議的士、小巴司機等商用車執照司機續牌體檢年齡由70歲降至65歲，並規範化健康證明書等。運輸署今午（12日）與的士及小巴業界開會，有份與會的香港的士商會副主席張志鈞表示，運輸署代表稱會在體檢中加入數項新措施，包括收緊驗眼安排，列明裝有心臟起搏器司機等不可駕駛，預料明年上半年立法。



張指出，當局稱仍要與專科醫生商討「套餐」內容，預料的士業有三成司機年屆65歲須一年一檢，冀政府可提供資助，「以前三年一次，而家一年一次、都唔知幾多錢，嚴格啲分分鐘都幾千一次，司機負擔好困難。」



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的士商會引述政府料明年上半年立法

香港的士商會副主席張志鈞表示，今日下午與運輸署代表開會，會議長約個半小時，主要為署方交代商用車執照司機續牌體檢的初步檢討方案，但署方強調所有細節尚要與醫療專家及醫生傾，故具體「套餐」仍未出爐，暫時計劃明年上半年立法。

他引述運輸署代表指，商用車執照司機續牌體檢年齡由70歲降至65歲，並規範化健康證明書等，對方形容「大致與現時差唔多，但會加咗幾樣嘢。」

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張志鈞引述運輸署稱指65歲以上商用司機裝有植入式心臟除顫器不可駕駛

張舉例稱，當局計劃收緊驗眼安排，現時70歲或以上司機驗眼，只需在23米內看到指定字母即算通過，署方稱會收緊有關安排，惟尚待眼科專科醫生落實細節。他又說，會加入針對夜盲症的情況，也會列明若裝有植入式心臟除顫器亦不可以駕駛。

商會料新方案下，有三成的士司機需要一年一體檢。（資料圖片）

估計約有三成的士司機滿65歲 業界關注體檢價錢：希望可免費

張形容，初步方案「唔算太嚴格」，但業界最為擔心是價錢問題，會上也有向運輸署反映，但對方指因「套餐」細節未出，故未能估算價格，會在有價目表後建議提供資助。他稱業界希望可以免費，「以前三年一次，而家一年一次、都唔知幾多錢，嚴格啲分分鐘都幾千一次，司機負擔好困難。」

張志鈞又估算，或有約三成的士司機年屆65歲，需要遵從一年一檢的安排。至於授權運輸署可吊銷拒交健康報告司機牌照，以及可強制要求未到續牌期的司機交健康報告，他稱「冇辦法、為安全着想」，並指據知警方等執方部門，也有權就醫生報告狀況，向運輸署提出該名司機身體不適合駕駛，並建議取消其駕照。