MIRROR演唱會｜Mo父：So Ching退出Collar決定艱難　勇敢與Mo同行

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（13日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信，信中透露醫生將為阿Mo進一步研究處理尿喉的醫治方案，期望阿Mo能除去尿袋，減少冒汗或打震。



信中又特別提到，阿Mo女朋友蘇芷晴（So Ching）在周三（10日）宣布退出女團Collar，形容此決定相當艱難，未來「蘇晴與阿MO同行」、互相扶持，期望天父能賜他們平安喜樂和力量。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

求主繼續賜下喜樂的靈 也為蘇晴與阿MO 切切禱告🙏🙏🙏🙏

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo)代禱信 42 （20230514）*

*(一）感恩*

*1. 「醫護一家」*

從25週開始與整個新的醫療團隊相處到現在雖只是17週，但其間與他們相處像一家人一樣親切，更是建立了這份超越醫者與病人及家屬的關係。

*2. 「代禱信的回響 」*

原先代禱信的出現是為我們和阿MO禱告，想不到也成為面對困難和苦難的人，與及尋找人生意義的人提供了一點動力和方向。願我們繼續同行，彼此勉勵。

*（二）代禱*

*「神使我心裡快樂，勝過那豐收五穀新酒的人。我必安然躺下睡覺，因為獨有你耶和華使我安然居住」*

(聖經．和合本, 詩篇 4:7-8)

*1. 啟言（阿Mo)*

*a) 「中西協作治療」*

請為在過去一星期開始的中西協作治療禱告，盼這樣對阿MO產生更正面的反應。

*b) 「再探索處理尿喉」*

請為本週將會再進一步研究處理尿喉的醫治方案禱告，盼除去尿袋，減少或停止冒汗或打震的情況出現的機會。

*c) 「輾轉反側」*

這是指不能入睡時在床上轉來轉去，但當不能自我動彈，只能維持在一個位置時，唯有腦袋的思緒可以「輾轉」。請為阿 MO 每晚能甜美入睡禱告，就算腦袋輾轉，都有聖經神的話安慰帶動心靈平靜，以至能安然入睡。

*2. Mo 爸媽*

*a) 「蘇晴與阿MO同行」*

很多時候魚與熊掌不可兼得，一個相當艱難的決定，蘇晴終於選擇了，勇敢地與阿Mo 同走這漫長並彼此扶持的路。祈願神賜他們平安喜樂和力量。

*b) 「操練身體」*

現在再開始了每天的運動，如游水，跟著YouTube 運動等，盼能有健康正常的體魄與阿MO同行。