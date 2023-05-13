鄧炳強10年前元朗成立「喜瑪拉雅計劃」　鼓勵少數族裔居民考警隊

保安局局長鄧炳強今早（13日）到天水圍出席一個少數族裔社區中心開幕禮，他稱萬分感觸，因為他在10年前擔任元朗警區指揮官時，已致力服務少數族裔居民，推動元朗警區成立咗「喜瑪拉雅計劃」，又鼓勵他們投考警隊。



鄧炳強表示，當年在元朗舊區與數位穆斯林朋友見面，隨後就推動元朗警區成立「喜瑪拉雅計劃」，幫助少數族裔居民加深對中文同本地文化的認識，又鼓勵他們投考警隊。「10年後嘅今日，見到政府將天水圍空置校舍畀佢哋改建成穆斯林社區服務中心，我衷心樂見其成， 為少數族裔融入社群邁步向前感到開心又欣慰。」

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耆樂警訊再舉行 蕭澤頤：提醒身邊人提防電話騙案

另外，「耆樂警訊傳愛心2023」今日正式開展，警務處處長蕭澤頤在警察體育及遊樂會舉行的啟動禮上，感謝社會各界支持，令這項年度活動發揮「助己助人」的耆樂精神，並協助警方宣傳防罪及安全信息。他又呼籲會員多提醒身邊人，提防電話騙案。

警方表示，今年舉辦的「耆樂警訊傳愛心」已全面回復至新冠疫情前的規模，耆樂警訊中央諮詢委員會委員及各區耆樂警訊會員，較早前已合力包裝福袋及製作心意卡。「耆樂警訊滅罪活力號」宣傳車亦會啟動走訪全港各區宣傳防罪信息，而全港22個警區的耆樂警訊會員亦由今日起至5月19日派發福袋給區內有需要人士，