搶包山｜闊別三年再復辦　200名選手赴長洲參加安全訓練

闊別三年，長洲搶包山比賽今年復辦，今年有逾240人報名參賽，當中200人將參賽。搶包山決賽會在5月26日、即佛誕晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，康文署及攀山及攀登總會今日（16日）則在同一場地舉行訓練日，選手們都要先完成攀爬包山及防墮安全的訓練，方可參加月底舉行的選拔賽。



▼4月16日 長洲搶包山訓練日▼



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疫情下，長洲搶包山比賽停辦三年，至今年復辦，不少市民都希望參與。據康文署提供的數字，今年有241人報名，當中200人會參與，包括134名男選手、及66名女選手。參賽者的年齡層也相當闊，由19歲至72歲。

搶包山比賽將設選拔賽，共分初賽及複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者（包括最少6名女參加者）可晉身同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位（包括最少3名女參賽者）。

在比賽舉行前，康文署及攀山及攀登總會今日舉行訓練日，選手們要先完成攀爬包山及防墮安全的訓練，方能參賽。攀山及攀登總會教練廖嘉華指，訓練中會講解些攀爬竅門，希望選手們可安全作賽。

年紀最大的選手譚景洋今年72歲，他說以來湊熱鬧的心態來參與。（蘇煒然攝）

200名選手中年紀最大的譚景洋稱，以來湊熱鬧的心態來參與，雖然他患有糖尿病，也有三高，體力也不如以往，但每日堅持慢跑，心態很好，他說如今年初賽時沒從包山跌下來，來年都會繼續參與。

長洲居民郭嘉明曾九度奪得搶包山冠軍，他說搶包山停辦三年，再度見到包山架也感到陌生，對於今年能否再奪冠成10年霸，他則指希望盡力突破自己，作賽時不會考慮賽果。

曾於2019年女子組奪冠軍的龔子珊也表示，搶包山因疫情停辦三年很可惜，但她在這段期間仍維持鍛鍊，希望以最好狀態參賽，今年參賽人數增加，她亦無懼競爭，相反認為可乘勢推廣搶包山。

另一位在2017年女子組奪冠的黃嘉欣則表示，希望自己參賽盡力做好，展示女性的運動力量，打破外界覺得女生不適合攀岩的想法。