加價潮｜多條中環往離島航線申加價　南丫島擬加一倍　長洲加45%

加價潮未止！繼港鐵敲定加價2.3%、專營巴士及的士等正申請加價之後，原來再有多條持牌渡輪航線正申請加價。運輸署回覆特別財委會會議質詢時透露，正處理10條持牌渡輪航線的加價申請，其中由港九小輪經營的三條離島航線，即中環來往坪洲、榕樹灣，及索罟灣，申請加價一倍；新渡輪經營的中環來往長洲及梅窩航線，亦申請加價45%。

另外，有124條綠色小巴線申請加價，申請最大加幅的是新界89號的六條線，加幅逾59%。



近日多項公共交通工具加價，今月天星小輪正式加價逾五成、港鐵按機制於6月加2.3%；另外電車及的士亦已於去年7月加價。除了已加價的，五間專營巴士亦已向政府申請加價，其中城巴市區線申請劃一加價2元。

港九小輪申請加價一倍

運輸署回應議員質詢時進一步透露，原來正處理10條持牌渡輪航線的加價申請。當中由港九小輪經營的三條離島航線，即中環來往坪洲、榕樹灣，及索罟灣，申請加價100%，即昂貴一倍，以成人假日往榕樹灣為例，原價為25.9元，一旦通過加價一倍，即索價51.8元；往坪洲的高速船原價已達45.6元，若加一倍更高達91.2元。

過去一年申請加價的持牌渡輪（立法會文件）

新渡輪申請加價45%

另外，新渡輪的中環來往長洲及梅窩渡輪、北角來往紅磡及九龍城的渡輪，同樣申請加價，幅度劃一45%，以往長洲的成人假日高速船船費為例，現時船費28.1元，加價後最高可達40.7元。至於富裕小輪旗下的中環紅磡線，以及北角、觀塘、啟德線，亦分別申請加價22.2%及28.6%。

124條綠色小巴線申加價

除了渡輪，運輸署亦透露，正處理124條綠色小巴線的加價申請，當中20條來自港島、九龍有46條，新界有90條線。各線之中，申請加幅最大的是89號的四條線，包括89、89A、89B及89M，擬加59.6%，四線均是從葵盛邨、葵芳一帶來往荃灣。至於另外兩條89的循環線，即89P及89S，亦申請加59.2%。