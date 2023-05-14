母親節｜三代同堂飲茶慶祝　媽媽收花展笑顏　丈夫冒雨赴花墟揀花

今日(14日) 是自疫情復常的首個母親節，雖然天氣欠佳連綿雨不絕，但仍無阻市民外出慶祝母親節的心情。旺角一間茶樓，不乏一家大小飲茶慶祝，包括三代同堂，亦有已為人母者，向媽媽送花道謝：「媽媽係好偉大」；另一邊廂，不少市民冒雨前往旺角花墟選購花束，為博太太或母親一笑。



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位於旺角的倫敦大酒樓座無虛席，楊老太一家三代同堂，分兩圍共聚慶祝。女兒謝太及孫女謝小姐更特意前往花墟買花送贈兩老，哄得兩人笑逐顏開。謝太說：「因為好重視母親節，母愛咁偉大，當然爸爸都好重要啦。」謝太說，其母親節願望是希望兩個女兒開心快樂，惟因有家人確診，今晚的母親節晚飯唯有取消，「但都一樣開心。」

賴小姐一家三代同堂今日提早八時許到場，「驚好多人，無位呀。」賴太表示，得悉這兒仍有懷舊點心手推車，遂㩦同78歲的母親到場「回味」，在旁的賴先生則笑說：「我哋年紀大咗，鐘意懷舊嘛。」

今年是自疫情復常的首個母親節，賴小姐指每年均會聚首慶祝，但今年不用戴口罩更自在。賴太則說，其母親節願望是希望家人身體健康，以及仔女工作順利。

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酒樓負責人蘇萬誠表示，母親節正日的早午茶市客似雲來，對比疫情及社會運動前的2018年計，客量增加一成。不過疫情改變市民的消費模式，「夜晚條街都好少人。」他估計有不少人已外遊，晚市訂枱情況則較2018年少一成。他說，「總體黎計，生意額輕微跌咗少少，但都冇可能要求回復到疫情前水平。」

不少孝順仔女亦向媽媽送花聊表心意，今天雖然天色欠佳，亦下大兩，但仍有不少市民撐著雨傘前往旺角花墟揀花。衛小朋友亦隨爸爸到場，他專程挑選媽媽最喜歡的紫色花，「亦都畫咗張心意卡」，稍後將一家人前往觀塘食飯慶祝。