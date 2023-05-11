母親節｜花檔「與民同樂」減價兩成　年輕媽媽買花敬母因身同感受

周日（14日）就是母親節，不少人都會買花向母親致謝意。今日（11日）的花墟就有檔主決定「與民同樂」，康乃馨的售價比去年減兩成，「希望大家今年開心」。亦有檔主表示今年康乃馨的入貨較困難，只得60多箱。



有年輕媽媽說，自從只得一歲半的女兒岀生後，「真係知道做媽咪辛苦」，故決定在特意慶祝母親節，花300元購康乃馨，向母親表達謝意。



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記者今日（11日）到旺角花墟視察，可見運動場道、洗衣街近太子道西等一帶的花店都有20-30人在行人路上，大家可肩貼肩，有少數人則拿著鮮花走過。

在花園街近運動場道一段的新世界園藝，負責人黃先生表示，見到過往幾年社會因疫情而較憂愁，今年母親節適逢防疫措施放寬，希望與民同樂，將康乃馨的售價較去年減20%，即例如從100元一扎康乃馨，減至80元一扎。黃先生指今年入貨都算暢順，「希望大家都輕鬆啲去慶祝母親節。」

不過有花店就有入貨困難。華景園藝會售賣一個用透明膠袋色著的康乃馨盆栽，原價$168，會員價則$128。店員向小姐表示，往年從內地入貨很簡單，「我哋幾箱幾箱係咁搬。」但今年只得60多箱：「我哋都唔知咩原因。」她指今日買康乃馨的人都只有幾十人，希望母親節當日可以有更多人買花。

年輕媽媽特意向母親致意: 真係知道做媽咪辛苦

今日花墟亦有不少「親子檔」前來，馬小姐帶同她一歲半的女兒前來買花，向馬小姐自己的母親致意。她指是成為媽媽後的這一年半才慶祝母親節，「因為湊左小朋友之後，真係知道做媽咪辛苦，所以今年都有特登慶祝母親節。」她花了300多元買康乃馨，以及在母親節當日與媽媽一起聚餐，以表心意。