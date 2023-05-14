母親節｜四孩之母一腳踢無悔犧牲　感恩見證成長：仔女係天賜禮物

今日（14日）是母親節，「多產」媽媽李太（Sophia）沒有三頭六臂，卻是家中女強人，廿四小時候命，照顧家人及做家務游刅有餘。仔女讀幼稚園接送返學途中，爭相與她牽着手，但一雙手只能拖兩個，她着另外兩人先手拖手，再交換位置，不偏心任何一位。在她眼中，身教最重要，不打罵、講道理、了解及溝通，是育兒不變法則。



四個仔女偶爾「唔聽教」，她直言也會身心疲累，但轉念後又再忘憂。全職媽媽不易做，犧牲工作及私人時間，但她依然無悔，認為親子時光無價：「當你經歷過養育一個小朋友，發現嗰種寶貴、嗰種喜悅，其實係其他嘢、你嘅工作，畀唔到你。」



婚後兩度小產 第三次懷孕竟是三胞胎：好神奇

成為四孩子之母，仿似命運牽引。李太婚後曾兩度小產，心中抱憾，「其中一次係孖胎。」意外懷孕，像失而復得，超聲波掃瞄照出三胞胎的輪廓時，感到很神奇。

好神奇，咁啱又係三個，覺得係上天送嘅一個gift（禮物）。 四子女之母李太

當時李先生也沒遲疑，「佢（丈夫）好堅定，三個呀？好吖！」

準媽媽首上「戰場」即「一拖三」，懐胎十月的辛酸，她依然深刻，「個肚又圓又大，只可以留喺屋企」，身體轉差、孕吐反應強烈，「聞到煮飯味會嘔。」小生命轉眼出世，餵奶、換片及掃風等，分身不暇，幸得奶奶及媽媽兩大「長老」出手，安然渡過。但餵人奶又是煩惱，泵奶量不夠三個寶寶均分，「無奈只可以溝奶粉。」細女兩年後出世，同樣是意外驚喜，組成李家六人大家庭。

三胞胎今年9歲，長女勇字當頭，二女個性較冷靜，三仔則屬觀察型，緊隨兩位家姐行動。年紀最細的幼女則受萬千寵愛，嬌嗲但偶有小脾氣。子女讀幼稚園時，李太專程報讀正向育兒課程，丈夫每次也專程請大假相伴，但子女個性各異，難有一本通書用到老，需因材施教。

送仔女返學後，李太會到街市買餸，為家人炮製「住家飯」。（廖雁雄攝）

疫情期間四姊弟妹留家上網課 李太要與子女鬥智角力

家和萬事興，她也深信子女的性格走向，由家庭教育塑造而成，盼以身教傳承。四姊弟妹會攬頭攬頸，也總有爭執時，她語重深長說道理，「第時爸媽會老，等你哋大個咗後，就係得返你哋四個，要好好照顧對方。」退後一步，讓子女自行化干戈，再介入是她的慣例。

姐弟日前為爭一羽毛球拍互不相讓，二家姐居中調停，「佢捉住塊羽毛球拍中間，跟住話放手喇，唔好爭。」李太看在眼𥚃大感欣慰，亦會心微笑，「學咗我平時嘅處理方法，都覺得佢成長咗。」會爭風呷醋嗎？她滿有信心說自己不偏心，「我個個都咁錫，冇話特別錫一個，令佢哋感覺被遺忘。」

外人都稱讚四個小孩聽話有禮，但再乖巧也有頑皮時。疫情期間，學校停面授課，四姊弟妹留家上網課，但漫不經心，李太要與子女鬥智角力。

同一時間要控制佢哋行為，都有相當難度。 四子女之母李太

最難是管理自己情緒 曾經體罰即感後悔

激心勞氣在所難免，「最難其實係管理情緒，會先叫自己冷靜，10次有7次做到都已經好叻，如果真係做唔到，都唔好畀壓力自己，放輕鬆後再出發，同埋要有耐性，始終養兒育女係一條好漫長嘅路。」「硬淨」媽媽也試過傷心沮喪，「會覺得無能為力，點解成日都唔聽」，離家片刻吸收新鮮空氣，茅塞頓開。

香港救助兒童會一份調查顯示，有家長會選擇體罰，李太明言反對，她記得有一次試過打大髀，但旋即後悔，「打落去嗰吓已經心痛。」

四子之母的李太（Sophia）感嘆全職媽媽不易做，但旁人未必全然理解。（廖雁雄攝）

家庭成員兩變六，屋企如歡樂天地，但也要面對現實，家庭開支大增。

都有少少（經濟）壓力，但吃多吃少係自己選擇，咁咪去少啲旅行，鋸少啲扒囉。 四子女之母李太

因此會盡量減省支出，例如買玩具從簡，「唔會話一人一份，要大家一齊玩」，她寧願帶孩子到公園玩耍、踩單車及行山，「享受大家嘅相處時間，而唔係物質。」興趣班也非大包圍，只按子女興趣報名，「仲有啲興趣可以自己教嘅，例如羽毛球、藍球咁。」

懐孕後即辭去IT工作：無嘢比孕育四個仔女更重要

她的重心圍繞子女而轉。李太本來從事資訊科技行業，懐孕後即辭職，但成為全職媽媽，沒升職機會、沒花紅，也捨棄朋友相處及個人時間，「但我都得到好多寶貴嘅嘢，無嘢比孕育四個仔女更重要。」本來有外傭協助做家務，但疫情期間外傭跳工，她決定以後由自己包辦，與此同時也訓練子女的自理能力，「可能幫手吸塵、執碗及摺衫，或者擺好自己啲嘢。」

四孩之母，於朋友圈中亦是奇蹟，「大家都覺得好amazing（驚奇），生一個照顧都唔容易，仲要生四個。」新世代生仔意欲低，她說明白當中難處，生活環境迫人，加上本港的教育制度，「陀緊BB時已經要諗定邊間幼稚園、讀邊間小學，到生咗出嚟已經要即刻入紙畀幼稚園，壓力係大。個環境都令人唔係好feel comfortable（不自在)養育一個小朋友。」

托兒中心及社會資源不足，亦要考慮住屋問題，她感嘆種種原因令人卻步，「但當你經歷過養育一個小朋友，發現嗰種寶貴、嗰種喜悅，其實係其他嘢、你嘅工作，畀唔到你。只要個人有正確觀念，唔好忘記初心，冇問題係解決唔到。」她自己則不追逐名校及過分鋪排，「我重心唔係擺呢度，反而係點樣令佢哋身心健康、愉快成長。」她感慨全職媽媽的角色絕不輕鬆，亦常受誤解。

好多人話，你又唔駛返工，又唔駛受老闆壓力，但其實我哋湊仔背後都好多困難。 四子女之母李太

家庭主婦廿四小時候命，忙過返工，李太有感而發，「好多家長都將全副心思放晒喺小朋友身上，但忽略咗自己，識得愛自己，先會更有力量，照顧你嘅屋企人。」今天是母親節，她不講究「儀式感」，「簡簡單單吃餐飯，大家喺埋一齊已經好開心。」

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