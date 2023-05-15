通關｜七成受訪單親家庭指疫後壓力及經濟未改善　逾半感仍有歧視

今日（15日）是國際家庭日，一項調查顯示，受訪單親家庭的精神壓力並無隨着疫後復常而得以舒緩，有超過7成受訪者感到生活比疫情前有壓力及經濟未有改善，逾8成指因為近年物價、能源價格等上升令生活及經濟上更感壓力。



有一半受訪者稱生活中感到社會對單親家庭存在歧視，而且普遍認為政府對單親家庭的支援不足，指即使發現自己及子女有情緒及社交出現問題時，政府都沒有相關的支援協助有需要家庭。



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根據2021年香港中期人口普查根據2021年香港中期人口普查，本港單親人士數目達72,279人，當中共有94,508名未滿18歲的子女，即每名單親人士至少有1名子女。半島青年商會聯同香港單親協會及新家園協會於3月至4月期間，以不記名方式進行網上問卷調查，共有336份有效回覆，以了解受訪的單親家庭與疫情期間相比下的情緒及精神狀況、照顧子女時及其子女的情緒及社交狀況以及了解受訪家庭認為社會對單親家庭的看法。

調查結果顯示，單親家庭的精神壓力並無隨着香港逐步復常而得以舒緩，有超過7成受訪者感到生活比疫情前有壓力及經濟未有改善，逾8成受訪者指因為近年物價、能源價格等上升令生活及經濟上更感壓力，令情緒較疫情前波動。

另外由於生活及經濟壓力，接近9成（87%）受訪者認為他們不能同時兼顧工作及照顧子女，有95%人士因此認為為收入不足以應付生活及子女的學習需要。有受訪人士反映普遍僱主不願意聘請或對單親家庭提供較彈性安排，有超過7成（74%）受訪者對照顧子女並不感到愉快，85%人更對子女前途感到悲觀。

訪問中亦提到一半受訪者認為在實際生活中感到社會對單親家庭存在歧視，而且普遍認為政府對單親家庭的支援不足，指即使發現自己及子女有情緒及社交出現問題時，政府都沒有相關的支援協助有需要家庭。

半島青年商會建議增政府可加社區托兒服務名額，讓有需要單親家庭為優先，亦應加強精神健康服務及改善精神健康服務分流制度，以縮短輪候時間和避免求診者因其背景增加惡化機會。