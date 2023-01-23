社協調查揭八成跨境單親家庭三餐不繼　五旬婦上山劈柴摘菜充飢

社區組織協會進行調查，發現有八成中港分隔單親家庭（即子女為雙非或單非兒童）三餐不得溫飽，只能靠領取免費發放食物，有家長甚至寧願自己不吃不喝，也要讓給子女；更有六成家庭報稱會進食過期食物果腹。



有50歲的單親母親生活困苦，居於山上鐵皮屋，多年來未能成功申請單程證，曾因飢餓要上山摘野菜充飢，有時為更節省水電煤，會上山劈柴煲水。



社協在本月2日至7日訪問52名中港分隔家庭父/母或子女，發現有近八成家庭三餐不足，當中有48.1%子女每日只食兩餐，而有86.5%的單親父/母只能靠領取免費發放食物，更有80.8%單親父/母選擇不進食而讓給子女。甚至有61.5%家庭會食過期食物。

而當中近兩成家庭總收入是3000元以下，六成家庭為5001至10,000元，其收入中位數為6,000元，比全港住戶每月入息中位數27,500元低。以家庭月入中位數按十等分計算，其收入落入第一及二組(即收入最低)。

單程母住鐵皮屋 無身份證靠綜過活

有居住在山上鐵皮屋、年過半百的藍女士指出，原本在2018年獲批單程證，惟丈夫突然離棄她及拒簽文件，至今無法領取單程證。她又指，以往會返內地工作賺錢供女兒補習及參加課外活動，惟疫情下往返兩地困難，決定留港照顧女兒，但因缺乏身份證工作，只能領取靠綜援過活。

藍女士慨嘆，曾無法支付交通工具，又曾上山摘野菜充飢，有時為更節省水電煤，會上山劈柴煲水。

黃女士直言生活困難有輕生念頭「曾經好想死」。(梁晉穎攝)

婦遭丈夫拋棄：想死好耐，唔知生存意義

社協指出，有內地家長因為未能在港工作，故會往返內地工作以賺取生活費，但疫情中港封關下，有26.9%分隔單親未能往返內地工作，因而令收入減少。因此，有90.4%的家長成為外勞，不過有26.9%的家庭嘗試申請做外勞但未能成功，主要因為中介費用昂貴及不合申請資格。

另外，有46.2%家庭居住環境只得100平方呎或以下，他們認為居住環境惡劣，會影響家庭關係及子女學業。

單親家長黃女士憶述，其丈夫拋棄她與小朋友，在雙程證未獲批核下，未能工作缺乏收入，直言曾有輕生念頭：「想死好耐，唔知生存意義。政府有無諗過做（單親）呀媽有幾難。」她希望政府盡快對雙非或單非單親家庭有更多援助。

Alice(中)指其母不在身邊缺乏安全感。(梁晉穎攝)

單親女兒盼增單程證名額與母親團聚

而14歲的Alice是單親女兒，她指媽媽因為不是香港人，之前經常要回內地，對其學業有影響，「疫情下媽媽就多咗喺香港，令我都有返安全感，成績都好咗」。她希望政府增加單程證的名額，讓其媽媽可以長留在港，甚至之後可以有香港身份證，在港工作。

社協建議政府盡快增加批核單程證，讓子女毋須與父母中港分隔；建立中港分隔單親家庭人口及經濟狀況數據庫；而社署亦應加強對持雙程證家長及其子女的情緒輔導。

施麗珊建議政府設立港分隔單親家庭人口及經濟狀況數據庫。(梁晉穎攝)

施麗珊：中港分隔家庭是跨代貧窮大群組

施麗珊表示，現屆政府聲言要解決跨代貧窮，中港分隔的單親家庭就是其中一個關鍵的群組，「其實呢啲家庭係跨代貧窮嘅一大群組，當中有嘅問題好多，唔解決隨時有悲劇發生」。她指政府如設有一個完整的數據庫，就可以知道如何針對性地幫助這些家庭。