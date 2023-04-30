五一黃金周｜迎636旅行團訪港登記增62.2%　旅監局指秩序保持良好

五一長假期踏入第二天，旅遊業監管局今天（30日）表示，截至下午5時，共接獲636個內地入境旅行團登記在勞動節假期訪港，登記數量按日增62.2%，涉及內地旅客約2萬人次。當中158團約5,300人次在今日到港。

旅監局指，整體秩序保持良好，未來會繼續密切監察內地入境旅行團的人流管理及旅遊活動情況，與業界及其他執法機關等相關單位保持緊密聯絡，並視乎情況需要，採取適當行動。



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翻查昨日資料顯示，旅監局昨日截至下午3時，共接獲392個內地入境旅行團登記訪港，即事隔一日後，再增244個旅行團登記，登記數量按日增62.2%，涉及內地旅客由昨日約1.2萬人次，增至今日的2萬人次，增幅達66.6%。

其中，158團約5,300人次在今日到港。

旅監局指，今日繼續派員到較多內地入境旅行團旅客到訪的地點巡查，以監察入境旅行團的活動情況，並在有需要時向旅客和導遊提供協助。旅監局會繼續密切監察內地入境旅行團的人流管理及旅遊活動情況，與業界及其他執法機關等相關單位保持緊密聯絡，並視乎情況需要，採取適當行動。

五一黃金周，內地旅行團陸續到港，今早11時左右已有團友獲安排前往位於土瓜灣的嘉樂軒用餐。（林靄儀攝）

《香港01》今早前往曾在4月初引起混亂的團餐食肆嘉樂軒外視察，發現有警員、旅監局及食環署人員維持秩序。多方監督下混亂的情況大有改善，雖然仍有不少團友食完飯後在街邊食「飯後煙」，但都會守規矩將煙頭棄置在煙灰盅內。