五一黃金周｜迎636旅行團訪港登記增62.2% 旅監局指秩序保持良好
撰文：陳淑霞
出版：更新：
五一長假期踏入第二天，旅遊業監管局今天（30日）表示，截至下午5時，共接獲636個內地入境旅行團登記在勞動節假期訪港，登記數量按日增62.2%，涉及內地旅客約2萬人次。當中158團約5,300人次在今日到港。
旅監局指，整體秩序保持良好，未來會繼續密切監察內地入境旅行團的人流管理及旅遊活動情況，與業界及其他執法機關等相關單位保持緊密聯絡，並視乎情況需要，採取適當行動。
+10
翻查昨日資料顯示，旅監局昨日截至下午3時，共接獲392個內地入境旅行團登記訪港，即事隔一日後，再增244個旅行團登記，登記數量按日增62.2%，涉及內地旅客由昨日約1.2萬人次，增至今日的2萬人次，增幅達66.6%。
其中，158團約5,300人次在今日到港。
旅監局指，今日繼續派員到較多內地入境旅行團旅客到訪的地點巡查，以監察入境旅行團的活動情況，並在有需要時向旅客和導遊提供協助。旅監局會繼續密切監察內地入境旅行團的人流管理及旅遊活動情況，與業界及其他執法機關等相關單位保持緊密聯絡，並視乎情況需要，採取適當行動。
《香港01》今早前往曾在4月初引起混亂的團餐食肆嘉樂軒外視察，發現有警員、旅監局及食環署人員維持秩序。多方監督下混亂的情況大有改善，雖然仍有不少團友食完飯後在街邊食「飯後煙」，但都會守規矩將煙頭棄置在煙灰盅內。
五一團｜旅監局推四招保旅客權益 研重啟「紅名單」制規管旅行社拆局｜旅監局搜集團費數據擬再出招 「趕絕」內地廉價香港遊？拆局｜旅監局為何能「極速」推內地旅客30分鐘「食飯保證」？內地團｜旅監局訂新措施 旅客到酒樓用膳至少30分鐘：還行五一黃金周｜警員在團餐食肆外維持秩序 旅客：香港人都很有素質五一黃金周｜首日16.6萬內地客入境創通關新高 推算1/3留港過夜黃金周五一｜首日68抵港團少疫情前逾半 崔定邦解釋有兩大理由五一｜重慶大廈賓館房價貴過五星級港麗酒店 一晚索價逾$6000五一｜西九故宮成疫後新景點 廣州遊客：整體不錯 珍品少過台北五一｜ 內地團續湧土瓜灣 上海旅客：香港比上海落後很多五一黃金周｜香港小輪：維港遊生意升至疫前水平 近日人數增三成