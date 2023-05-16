已婚督察涉非禮懷孕店員　被告望事主胸說好勁　待店無人強吻揸胸

已婚警務督察涉非禮懷孕女店員，並圖付1至2百萬元求不予追究而被控，督察否認指控，案件今（16日）在九龍城法院開審。事主X供稱，被告是其工作店舖的熟客，被告當晚到店取貨時，曾望著她的胸部說：「好勁。」之後被告在店內流連約兩小時，待店無人時突強吻她，並曾伸手入其衣服內揸其胸，她即致電丈夫，丈夫到達後報警，被告即下跪求饒，並說可付「一球」，後更稱若「一球」唔夠可加至「兩球」，並可即開支票，又嘗試推開消防門逃走，終被制服及被捕。



被告李卓賢，33歲，被控一項非禮罪，及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指他於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期的一間店舖內，猥褻侵犯X；並向X及Y提議給他們金錢，以換取X不追究他涉非禮的案件。

被告李卓賢否認非禮及妨礙司法公正罪。(資料圖片)

被告是熟客與X有交換電話

女事主X今在屏風後作供，指被告是她工作店舖的熟客。她於2018年9月認識被告，並交換電話號碼。X會透過訊息，告知被告店舖有新貨品。她又指，會和被告閒話家常，得知對方已婚，並育有兩名女兒。X亦在案發前，把自己懷孕的事告知被告。

被告望著X胸部說好勁

被告於案發晚9時許到店舖取貨，之後同事離開，X繼續工作，期間和在店內流連的被告聊天。她指，被告曾望著她的胸，指她「好勁」，問：「咁快谷奶啦？」及她是否隆胸。被告又稱：「𠲖家孤男寡女，你唔驚我蝦你？」X未有回應，只是反白眼。

嘗試伸舌頭入X口

X之後到休息室拿取背囊，準備收工。被告此時亦跟著X，並拉下他和X的口罩，以右手箍X的頸，把X的頭拉近他並強吻X。期間，被告伸出舌頭，圖伸入X的口內，但X把咀緊閉，X說：「佢條脷口水整濕我個咀。」

被告李卓賢涉嫌在尖沙咀美麗華廣場一店內非禮一名懷孕女店員。

X當時懷孕3個月

X多番推被告又不斷叫：「喂。」X指當時大驚，又怕反應太大，被告情緒變得激動說：「怕佢(被告)整到我同我我BB。」X解釋當時懷孕3個月，X說：「我好緊張呢一胎。」

伸手入X衣領揸其胸

被告之後扯開她的衣領，伸手入內揸X的右胸。X推開被告說：「喂，冷靜啲。」被告最終停手，並致歉謂：「Sorry，X，我飲大咗。」惟X不覺被告當時飲醉酒，因被告身上並無酒味。

跪求放生說一球唔夠畀夠兩球

X隨即致電丈夫，丈夫到達後得知妻子遭非禮，即在舖內報警，被告著X放過他。X當時為冷靜，進入了休息室。被告亦走入該室，並在X面前下跪，問：「一球夠唔夠？我立即開支票。」其後更稱：「我養埋你個仔…一球唔夠，我畀夠兩球你。」被告又求饒說：「唔想我囡囡無咗爸爸」、「我死架啦」、「如果警察嚟到，我就走唔到……」X聽罷感憤怒，被告見她未有反應，撞開防火門離開，X的丈夫尾隨，終把被告制服，警員亦到場。

案件編號：KCCC218/2022