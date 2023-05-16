香港被下架　內地圖書館可借司徒華、區家麟、吳靄儀著作

香港公共圖書館近日下架多名香港政治人物及學者的著作，包括已故民主黨元老司徒華、前立法會議員吳靄儀、資深記者區家麟等，行政長官李家超回應稱，公共圖書館內書籍必須無散播不符香港利益訊息，但市民仍可購買下架書籍。

《香港01》發現，部份內地圖書館可借閱司徒華《大江東去》、區家麟《潮池》及吳靄儀《劍橋歸路》等書籍。北京的中國國家圖書館網頁可搜尋到11本吳靄儀及兩本區家麟的著作，包括《劍橋歸路》及《潮池》。



香港公共圖書館近日下架司徒華的《大江東去》，在深圳大學城圖書館仍可借閱，該間圖書館亦開放予深圳市民。 （深圳圖書館）

香港公共圖書館近日下架多名香港政治人物及學者的著作，包括他們撰寫的非政治書籍。已故民主黨司徒華的回憶錄《大江東去》及與他有關的34本著作或文集經已下架，立法會法律界前議員吳靄儀的遊記《劍橋歸路》、資深傳媒人區家麟的《潮池》同樣被下架。

香港公共圖書館近日下架資深傳媒人區家麟的《潮池》亦可在深圳圖書館內閱覽，但不可外借。（資料圖片／梁鵬威攝）

司徒華《大江東去》可深圳借閱

《香港01》發現，深圳市圖書館網站可以找到部份被香港下架的書籍，其中司徒華的《大江東去》司徒華回憶錄，在深圳大學城圖書館仍可借閱；區家麟的《潮池》亦可在北京中國國家圖書館及深圳圖書館內閱覽，但不可外借。

深圳大學城圖書館位於南山區，全面對外開放，作為北京大學及清華大學等大學共同擁有的圖書館，亦是內地第一家兼具高校圖書館和公共圖書館雙重功能的圖書館；而深圳圖書館位於深圳市福田區。

根據深圳圖書館網頁，中國公民及外籍人士均可持有效證件，包括身份證、回鄉證及護照等便可到總服務台申辦圖書證。

香港公共圖書館近日下架區家麟的《潮池》亦可在深圳圖書館內閱覽，但不可外借。（深圳圖書館）

多地圖書館可借吳靄儀著作

另外，在香港公共圖書館被下架的吳靄儀遊記《劍橋歸路》，同樣可在深圳圖書館內閱覽，不得外借，並且網頁顯示該書「調閱需3個工作日」。此外，北京中國國家圖書館亦可搜尋到11本吳靄儀的著作，包括《劍橋歸路》。

記者發現她著作的另一本遊記《雲心所往》，可在廣州圖書館借閱。她另一本有關飲食的著作《小鮮集》亦可在廣州圖書館借閱。根據網頁顯示，兩本書籍的借閱次數分別為4次及14次。此外，吳靄儀有兩本評論金庸小說的著作，亦可在杭州圖書館內參閱，但不能外借。

在公共圖書館被下架的吳靄儀遊記《劍橋歸路》，同樣可在深圳圖書館內閱覽，不得外借，並且網頁顯示該書「調閱需3個工作日」。（資料圖片／梁鵬威攝）

行政長官李家超今早（16日）回應事件，稱圖書館書本須無違反任何本港法例，及無散播不符香港公共利益的訊息，並稱市民仍可在私人書店購買在公共圖書館下架的書籍。