公共圖書館疑將至少4名香港政治學者著作下架　六四館藏幾近清空

《明報》日前宣布停刊載「尊子漫畫」後,隨即被揭發香港公共圖書館已將尊子的著作全數下架。今日(13日)再有網民發現中文大學政治與行政學系副教授馬嶽、立法會法律界前議員吳靄儀等的書籍,亦已被下架。

《香港01》嘗試在公共圖書館網站搜尋本港政治學者馬嶽、沈旭暉、許寶強、方志恒,以及前立法會議員、大律師吳靄儀的名字,發現全部均顯示「沒有符合的檢索結果」,即使曾被推薦、與政治無關的文學著作亦無法再搜索,反映有關書籍或已被下架。

另外,《自由亞洲電台》比對當局在2009年公布的「六四事件」館藏清單,發現過百本書籍亦已被下架,僅餘三本英文書籍。《香港01》已就此向康文署查詢,正待回覆。



圖書館網頁檢索均顯示「沒有符合的檢索結果」

記者今日嘗試在香港公共圖書館網頁檢索中大政政系副教授馬嶽、國際關係學者沈旭暉、前嶺南大學文化研究系客席副教授許寶強等的名字,全部均顯示「沒有符合的檢索結果」,亦即現時公共圖書館沒有相關館藏。

不過,三人的書籍均曾出現過公共圖書館的推薦名單,包括:

.「供中學生參考,專題研習指引 - 貧富差距」:許寶強。《限富扶貧:富裕中的貧乏(新編)》

.「香港教育今昔」圖書館資源選介:許寶強。《缺學無思:香港教育的文化研究》

.「香港的經濟自由和競爭力相生還是相剋」圖書館資源選介:許寶強。《告別犬儒 : 香港自由主義的危機》

.許寶強。《批判式教學碰上新世代青年 : 中港台教育研究》

.香港口述歷史特藏 - 政府及政治:馬嶽。《香港80年代民主運動口述歷史》

.「國際軍事歷史與發展」圖書館資源選介:沈旭暉。《亞洲政治運動場》

馬嶽和司徒華的著作現仍被列入「香港口述歷史特藏 - 政府及政治」的館藏,惟相關書籍已無法查閱。(香港公共圖書館截圖)

用英文姓名搜索仍找到部份著作

記者嘗試在圖書館網站重新搜尋上述書籍,同樣顯示「沒有符合的檢索結果」。不過,若以相關的英文名字搜索,如馬嶽的英文姓名「Ma Ngok」和沈旭暉「Simon Shen」則分別仍有一本和10本館藏,均顯示「館內架上」,可供借閱。以往有傳媒成功在圖書館借閱學者方志恒編著的《香港革新論》,現時亦已無法搜尋。

除了本港的政治學者外,吳靄儀的著作亦無法再搜索,惟以往公共圖書館曾推薦過其書籍,包括她筆下與金庸相關的著作,惟以其英文名字「Margaret Ng」搜索,則仍有結果,包括她仍是立法會議員時提交到立法會的文件。

司徒華回憶錄已找不到

值得注意的是,在上述的圖書館推薦書籍名單中,已故支聯會前主席司徒華的著作《大江東去:司徒華回憶錄》亦無法再搜尋,其筆下其他曾上架的書籍,包括《起看星斗》亦已消失。

香港記者協會出版的《人民不會忘記:八九民運實錄 》相信已被公共圖書館下架。(網上圖片)

另外,距離「六四事件」34周年尚餘不足一個月,《自由亞洲電台》比對公共圖書館現時的搜尋紀錄,以及2009年官方公布的六四館藏名單,發現當年有149本相關的中英文書籍在館架上,包括由香港記者協會出版的《人民不會忘記:八九民運實錄》、明報出版的《六四餘震》、程翔著作的六四反思》、《大公報》的《歷史的見證:天安門廣場1989.4.15-6.4》等,惟現時只能找到其中3本英文書籍:

.馬健。《北京植物人 = Beijing coma》

.冀朝鑄。《The man on Mao's right : from Harvard yard to Tiananmen Square, my life inside China's Foreign Ministry》

.包柏漪。《Legacies: A Chinese Mosaic: Lord》