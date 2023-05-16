圖書下架｜狄志遠斥：毫無準則、針對作者政治審查

公共圖書館把部分學者和民主派人士所著的非政治書籍下架，惹起爭議。新思維立法會議員狄志遠斥：政府高層先後不同的回應予人感覺對事件的處理十分混亂「毫無準則」，不理解為何有部分書籍不適合在公共圖書館上架，卻可在私人市場流通？他形容事件是針對作者的政治審查，批評政府扮演分化角色。



狄志遠質疑政府處理書籍下架的標準，會去信要求解釋。（資料圖片/馮子健攝）

狄志遠向《香港01》表示，指從保安局局長鄧炳強與特首李家超的回應中，可見政府處理得十分混亂，不理解為何有部分書籍不適合在公共圖書館上架，卻可在私人市場流通？反問政府是否有兩套準則應對「政府市場」及「私人市場」？

他指，倘書籍涉及國安風險而在圖書館下架是可以理解的，「禁書、違規，犯法應該一律用同一準則，不明白政府現時這做法是依據什麼準則」，質疑部門以個人主觀意願決定書籍是否下架，認為政府表現出「想點就點」的態度。

他直言，是次大規模下架書籍是針對作者，形容是政治審查。他強調，香港現時除要復常，更重要的是復和，惟政府卻反過來扮演分化角色，對此感到不解，坦言是次事件令大眾質疑「香港仲有冇言論、出版自由？」

他透露稍後會去信政府當局，要求清楚解釋書籍下架的準則。

《明報》於本月11日公布，屢次遭政府官員批評的「尊子漫畫」於本月14日起停刊。保安局局長鄧炳強於11日回應稱，如編輯認為有人利用其平台，以不實或誤導性指控抹黑政府，甚至煽動市民對政府的不滿，不讓對方再使用該平台是負責任的做法，而政府面對有人用不實指控，以非事實的事情抹黑時必然要作出澄清並作出指責。

之後，康文署轄下公共圖書館把尊子漫畫下架，而《香港01》後來再發現至少4名本地學者涉及口述歷史、教育方面的著作、前立法會議員吳靄儀有關金庸的著作、另一位前立法會議員鄺俊宇的愛情小說、及已故民主黨黨鞭司徒華的回憶錄，均在公共圖書館網頁檢索上消失。

行政長官李家超今早（16日）出席行政會議前，被問及康樂及文化事務署最近將公共圖書館部分非政治書籍下架，會否損害本港資訊流通自由時，回應指相關書籍仍可在私人書店買得到，但如果書籍不適宜供公眾借閱，公共圖書館就有責任履行職務，原則是書本不能違反香港法例，包括是否符合版權條例及有否散布不利香港的訊息。