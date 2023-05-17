新冠疫情｜李家超感復常如釋重負　譚德塞：仍有更致命病原體威脅

香港貿發局主辦的亞洲醫療健康高峰論壇今（17日）在會展舉行，行政長官李家超稱新冠全球危機結束，對生活和商業活動正恢復正常感到如釋重負，但強調世界衛生組織雖然宣布新冠不再構成國際關注的突發公共衛生事件，亦不意味病毒永遠消失，必須隨時迅速應對各種公共衛生威脅。



世衞總幹事譚德塞則透過視像致辭，稱即使現時新冠不再是全球衞生的緊急情況，但稱「另一種可能更致命的病原體威脅仍然存在」，世衞已提出加強治理、融資等行動框架，各國也正商議有關協議。



特首李家超。(資料圖片/盧翊銘攝）

李家超致辭時表示，過去三年新冠在全球造成嚴重破壞，展示出各國衛生合作至關重要，感謝醫護人員、科學家、個人和機構的堅持及創新，實施各項公共衛生措施，並開發新的治療方法及疫苗。

他表示，全球危機終於結束，對生活和商業活動正恢復正常感到如釋重負，儘管世衞已宣布新冠不再是突發公共衞生事件，但仍不代表病毒會永遠消失，必須隨時準備迅速應對各項衛生威脅。

他又說，政府非常重視提升研發能力及支持軟硬件的發展，包括吸引世界各地知名研究人員來港，以及正在發展港深創新及科技園等。他提到去年11月，曾經提出增加近三成政府資助研究生名額，以協助大學擴展研究能力和支持本港創科發展，目前已經取得良好進展。

譚德塞：圖為12月20日，世界衛生組織總幹事譚德塞在瑞士日內瓦出席記者會。（AP）

世衞總幹事譚德塞亦在視象致辭，稱新冠或不再是全球衛生緊急情況，「但另一種可能更致命病原體的威脅仍然存在」，因此世衛提出加強治理、融資、系統和工具的行動框架，各國也正商議有關協議，希望讓世界更安全應對各種緊急情況。

譚德塞又說，過去3年新冠已為市民帶來許多慘痛教訓，形容今次大流行的影響遠超衛生領域，已經擾亂社會、經濟、商業和政治穩定。