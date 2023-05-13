通關近百日　羅湖商業城商戶嘆仍如死城：你哋香港人好少嚟買嘢

香港與內地2月初全面通關至今已近百日（97日），羅湖商業城今日（13日）不再十室九空，但仍未恢復至疫情前的人流，甚至可能將掀起倒閉潮。多個商戶直言快要撐不住，正考慮結業，由於商場的設備陳舊，以及不少港人轉上淘寶購物，通關後生意不及疫情前的三成，即使減租亦無法挽回商戶，感嘆已成死城，港人已習慣到淘寶購物，僅靠本地顧客難以維生，「你哋香港人而家都好少嚟買嘢。」



▼5月13日 直擊通關近百日羅湖商業城▼



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羅湖口岸今早人頭湧湧，大批港人趁周末到深圳玩樂，惟相鄰的羅湖商業城卻未見起色。雖然每層樓均燈火通明，大部份商店已重新開業，但走廊人煙稀少，僅店員站在店外吸煙及聊天，有少量店員仍積極推銷產品。

淘寶嚴重打擊生意：我度賣100，淘寶10蚊買到

陳紅眼鏡店在羅湖商業城已開業20年，仍難逃結業危機。店主陳小姐透露，開關後人流較疫情前仍大減，生意劇減七成，直言快要撐不住，估計與經濟不景有關。她指着對面的兩間空舖，指即使減租亦無法挽回商戶，「𠵱家一日計落得兩三個人行過。」

陳亦認為，淘寶低廉的價格帶來致命的一擊，即使鏡框連鏡片僅收人民幣350元，亦無人問津。「我哋呢度可能賣100蚊，淘寶可能10蚊都買到，咪俾佢做死咗囉。」

羅湖商業城陳紅眼鏡店店主陳小姐表示，淘寶低廉的價格帶來致命的一擊，即使鏡框連鏡片僅收人民幣350元，亦無人問津。（歐嘉樂攝）

▼2月6日 直擊通關後羅湖商業城▼



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生意恢復不到一成：有時管理費都搵唔到

開業24年的手袋店亦考慮結業，店主張女士表示，通關後生意恢復不到原來一成，僅修甲、美容、裁縫店較為理想。她指其他店主持觀望態度，甚至已考慮結業。「有時管理費都搵唔到，唔好睇每個人坐喺度，其實佢內心好煎熬，好唔舒服。」

張也認為港人已習慣到淘寶購物，不再前來光顧，僅靠本地顧客難以維生，「你哋香港人而家都好少嚟買嘢。」她形容羅湖商業城已過時，例如裝潢及設備陳舊，不及深圳其他商場。「呢度咁嘅嘢，你話會唔會變死城？」

經營手袋店的張女士表示，羅湖商業城已過時，例如裝潢及設備陳舊，不及深圳其他商場。（歐嘉樂攝）

玩具店周末僅20人光顧：每人消費均低於100元

開業15年的玩具店同樣面臨經營困難，店主王先生表示開關後的生意，與想像中相差甚遠，僅回復疫情前的兩至三成。他認為回鄉證輪候時間長、過關需提交的健康碼，以及旅客經地鐵站離開口岸，均影響商業城的人流。「復活節聽講人流有七八十萬，但呢度都冇咩人。」

王又透露，周末僅約20人光顧店，但消費金額全部不超過100元，目前只能 「做一日睇一日」。由於受惠於減租，目前未考慮結業。問到高峰期是否已過，他指羅湖商業城追不上年輕人的潮流，「一定過咗，點都回復唔到以前。」

經營玩具店的王先生透露，周末僅約20人光顧，生意額全部不超過100元。（歐嘉樂攝）

▼2月6日 羅湖口岸重開後首批市民及旅客出境▼

