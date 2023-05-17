涉串謀製造可卡因　三男女被判囚12年半至25年

警方於2019年在尖沙咀一間酒店破獲製毒案，追查下發現一對青年男女受到販毒集團招攬收取酬勞協助處理毒品。該對男女及一名被指是案中主腦的男子被控串謀製毒罪，今（17日）在高等法院分別被判囚12年半至25年不等。警方表示，無恥的販毒集團利用及誘騙青少年製毒，誤以為可以逃避法律制裁和坐享其成，但警方必定會全力打擊這些幕後主腦，不會容許他們繼續誘騙入世未深的年輕人。



三名被告葉梓聰（21歲）、甘美茵（21歲）及鄧穎熙（27歲）被控於 2019年7月9日至2019年9月11日期間，在香港一同串謀製造可卡因。葉和甘認罪，後者曾出庭作供，否則認罪的鄧審訊後被裁定罪成。涉案的可卡因約逾920克，而葉和甘每次製毒，可獲數千元報酬。

毒品調查科行動組高級督察曾憲釗呼籲，年青人切勿因揾快錢，參與不合理而有極高酬勞的工作，以免墮入販毒集團的陷阱。(朱棨新攝)

毒品調查科行動組高級督察曾憲釗指，警方經過情報分析及深入調查後，案發當日下午時分在尖沙咀一間酒店的地下大堂截查葉、甘二人，並在他們的行李內發現市值約135萬元的可卡因及製毒工具，又在二人租借的酒店房內發現製毒痕跡。警方追查下，發現二人被鄧招攬及操控，故再拘捕這名幕後主腦。

曾引述法官判刑時指，案件有一定嚴重性，各被告有計劃搬住不同酒店房間阻礙調查，亦已營運了一段時間，故判鄧入獄25年，葉及甘則分別囚16年8個月和12年半。

曾又表示，警方不會放過任何線索，將誘騙青年人犯案的販毒集團繩之以法，並會讓這些幕後主腦承受更嚴重的法律後果。曾特別提到，暑假將至，警方呼籲年青人切勿因揾快錢，參與不合理而有極高酬勞的工作，以免墮入販毒集團的陷阱，成為其販毒工具，並提醒家長多加留意子女，若發現他們有不明來歷且昂貴的消費品，或不尋常的收入，便應及早介入。

案件編號：HCCC58、116/2021