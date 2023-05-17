法國總統美食大使訪港　指導慈善晚宴　籌10萬元助弱勢社群

「法國五月藝術節」今年踏入30周年，法國五月美食薈（French Gourmay）會聚焦美酒佳餚，法國總統美食大使紀堯姆．戈麥斯（Guillaume Gomez）親身訪港。全國政協常委、西九文化區管理局主席唐英年周二（16日）與法國駐港澳總領事杜麗緹（Christile Drulhe）聯合安排慈善晚宴，邀請戈麥斯擔任特別嘉賓，在港推動法國文化，同時造福弱勢社群。是次慈善活動合共籌得10萬元，捐贈予給融幼社（PathFinders）。



全國政協常委唐英年（左）與法國駐港澳總領事杜麗緹（Christile Drulhe）（右）宴請法國總統美食大使紀堯姆．戈麥斯（Guillaume Gomez）。

法國總統美食大使先後為4位法國總統烹調美食

戈麥斯於1997年加入愛麗舍宮，獲獎無數，25年來先後為四位法國總統烹調美食，包括希拉克（Jacques Chirac）、薩科齊（Nicolas Sarkozy）、奧朗德（Francois Hollande）和馬克龍（Emmanuel Macron）。戈麥斯2013年起出任愛麗舍宮主廚，先後為奧朗德及馬克龍兩位總統服務，2021年獲馬克龍總統委任為法國總統美食大使。

是次慈善活動合共籌得10萬元，捐贈予給融幼社（PathFinders）。

唐英年：將文化藝術融入生活 飲食是重要文化

周二舉行的慈善晚宴主題是「來自愛麗舍宮的味道」（Flavours from the Elysee Palace），地點是中環一間法國餐廳。戈麥斯為每一道菜式提供指導，品嘗宮內美食，感受法國文化。

身兼The Légion d'Honneur Club Hong Kong Chapter Association主席的唐英年表示，香港要成為中外文化藝術交流中心，除了硬件建築外，將文化藝術融入生活亦扮演關鍵角色，而飲食更是重要文化之一。他說，今次非常榮幸戈麥斯在香港重新通關不久便到訪，是對香港作為美食天堂的肯定。

是次慈善活動合共籌得10萬元，捐贈予給融幼社（PathFinders），以協助在香港出生的弱勢和需要幫助的孩子，以及他們的外傭母親，得到保護與尊重。