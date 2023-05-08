酒商辦大專生法國酒莊免費實習　前學員體驗「碌酒桶」後加入酒業

釀酒十分講究，有公司就舉辦酒莊實習計劃，全額資助大專生，在今年8至10月期間，免費前往法國波爾多（Bordeaux）的酒莊實習四星期。計劃發起人、大亞國際集團董事總經理龐建貽表示，他年少時曾有機會到酒莊實習，感獲益良多，決定舉辦酒莊實習計劃。



有曾參加計劃的學員憶述經歷非常難忘及充實，因可參與自己喜愛的事，同時亦開闊眼界。雖在酒莊要「運冰」及「碌酒桶」，偶有辛酸，但都十分難得。實習經驗令他們對紅酒行業更有了解，畢業後投身相關行業。



龐建貽大學畢業偶然機會到波爾多實習

對一件事有興趣，除了品嘗更要溯本尋源。已故鋼鐵大王龐鼎元孫兒龐建貽憶述，年少時亦是如此，對紅酒有濃厚興趣的他在美國的大學畢業後，遇上朋友認識在法國波爾多酒莊的負責人，逐有機會去酒莊實習，在當中了解到收割過程，發現紅酒的大千世界，「背後原來要咁多心機同時間。」

時間到2018年，龐建貽與政府官員重臨波爾多時，就提議讓香港大專生可到波爾多實習，促成在2019年開始第一期計劃，有8位大專生在十多位申請者中脫穎而出，謝善行及伍尉琪都在當中，與其他6位學員在該年的9月中，前往法國城市波爾多兩星期，各自在不同酒莊實習。

搬運冰塊練臂力 參觀實驗田獲益良多

作為當年的學員，伍尉琪指計劃令她獲益良多。她對紅酒有濃厚興趣，在學時加入城大的紅酒學會，亦順理成章參加計劃。她記起在酒莊實習時，清晨5時就要起床，採集葡萄及檢查在木桶釀造的葡萄酒，對酒的溫度檢查特別仔細。同時因為葡萄在放進木桶前要先加入冰塊，這個是她一大挑戰，「因為塊冰好大嚿，(搬運時)就好訓練臂力，而且要不停重複去做。」

雖有辛酸，伍尉琪感到有很多得着，包括去參觀實驗用途的葡萄田，因為用了不同技術，種植葡萄的方式都不一樣，是用了創新手法釀造的葡萄酒。同時她在酒莊學習如何去介紹一支酒，以及參與當地慶祝葡萄酒收成的節日，見識到酒莊之間緊密的關係，都令她每日感到充實。

酒莊經歷幫助工作 學員：介紹酒都特別有信心

而另一學員謝善行本身對葡萄酒有興趣，並很希望入行，但深感香港缺乏學習釀酒的機會。幸而參加計劃，到達波爾多的酒莊實習，經歷清晨4時起床，採摘葡萄、檢測酒涌內酒的糖份，因為糖份過高有機會影響酒的品質。

酵過程中因為有葡萄會浮於酒的表面，故要用一個管，灌酒回酒桶裡。這個程序重複多次，中間經過開會與休息後。就要把酒桶不停轉動，「大桶同細桶都碌，每個重複兩次。」這過程都用不少力，但完成就「收工」，「跟住有無限嘅break同lunch。」

二人加入與酒相關行業

謝善行認為計劃幫助他很多，他畢業後在馬會的零售部介紹各款酒品，都令他特別有信心，「可以講到咩成份同氣味，有咩特別。」現職酒商買手的他更懂選擇不同款的酒，「好似波爾多左岸多啲機械式酒莊，可能質素穩定啲而為人認識，但就因為我去過右岸酒莊實習，佢哋多啲手工製葡萄酒，知佢哋的特色，會識欣賞右岸嘅酒。」



現時同樣在酒商任職的伍尉琪亦指，計劃幫助了她工作，亦令她希望在香港教導更多人品酒，「發現(香港)好多人都未識分咩叫好(優質)同咩叫鍾意(自己適合的酒)」，而計劃亦令她有海外的朋友，甚至有酒莊來港參展，都會找她聚餐，「酒可以打破好多隔膜。」

即日至6.14報名 費用全免

新一期計劃由即日起至6月14日接受報名，參加者要在6月下旬面試，假如7月12日前獲確認參加，就要預留8至10月期間，有兩星期在港培訓，以及一個月在法國波爾多的實習。龐建貽指實際日期要視乎波爾多的葡萄收成期，在8月下旬決定，「不過通常都8、9月左右。」

在8間受資助大學、3間私立大專院校、都會大學及職業訓練局VTC的學生都可參加，費用全免，不過要先付2,000港元訂金，只要成功完成整個計劃就可取回。

「波爾多酒莊實習」2023

報名日期：即日至6月14日

報名方法：下載報名表格並填妥好，連同護照資料頁、兩分鐘英文自我介紹短片(參加原因、對酒的認識及對計劃期望)，電郵至bordeauxinternship@altayagroup.com

參加資格：需為現時於8間受資助大學、3間私立大專院校、都會大學及VTC就讀的學士或碩士學生、香港居民及良好英語能力(需得到自身院校提名)、年約18-30歲

8間受資助大學：香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學、香港中文大學、香港教育大學、香港理工大學、香港科技大學和香港大學

3間私立大專院校：恆生大學、樹仁大學、珠海學院

