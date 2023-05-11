French May｜法國五月藝術節開幕　主打傳統市集及互動藝術裝置

法國五月藝術節即日起至6月19日，於中環街市及如心廣場分別舉行兩項法國五月特備節目。除了法國傳統市集外，今年還與華懋集團共同合辦中西方藝術交流，展示法國藝術家安東納．傅黑諾（ Antonin Fourneau ）帶來的互動藝術裝置《水燈塗鴉》，以及香港藝術家何文蕙（ Bao Ho）的藝術創作。



《法國五月．盡在華懋集團》活動啟動禮今早（11日）於中環街市舉行。（華懋集團提供圖片)

《法國五月．盡在華懋集團》活動啟動禮今早（11日）於中環街市舉行，法國駐香港及澳門總領事杜麗緹（Christile Drulhe）致辭時表示，很高興能在兩個策略性地點共同舉辦藝文與美食活動，以擴展法國五月美食薈的影響力和受衆層，令更多市民能參與每年一度的法國文化和美食盛事。

今次兩項節目分別是法國傳統市集，規模是歷屆最大；另一是展示法國藝術家安東納．傅黑諾創作的《水燈塗鴉》，以新穎及獨特的方式創造環保藝術，並由本地著名藝術家何文蕙在此裝置上，創作兩幅以自然為靈感的畫作，體現跨港法文化的交流。 兩位藝術家今日在中環街市親身見證《水燈塗鴉》揭幕。

何文蕙（ Bao Ho ）即席完成畫作《塞壬之歌》，作品描繪一位海洋守護者在全球暖化和密集的人類活動的雙重影響下，仍努力保護海洋及海洋生物，呼籲人類保護海洋和自然環境。

法國文化推廣辦公室董事會名譽主席阮偉文表示，於中環街市和荃灣如心廣場慶祝法國五月藝術節30周年，為本地社區帶來法國的藝術、文化和美食。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，非常高興與法國五月藝術節連續第三年合作，是集團對可持續發展的承諾，及於業務營運上體現「人、繁榮、環境」三重基線的均衡發展。

華懋集團與非牟利機構合作，為中學生及社區團體提供兩次特別導賞活動，包括參觀香港文化博物館的《虛擬凡爾賽宮之旅》展覽，在中環街市和如心廣場舉行的法國傳統市集以及與展出的《水燈塗鴉》藝術裝置進行互動體驗，以了解法國藝術和文化。