收銀員利誘兩女童賣淫　警方接報派女警假扮12歲放蛇　今認罪候判

一名油站收銀員涉利誘兩名12歲女童賣淫，指可找客人「買你第一次」，趁機抽取佣金。期間，他問兩女童是否處女和大胸，以及有否看過色情影片。惟他游說不果，反而驚動女童的家人，事件報警。警方派出一名女警假扮為12歲女童，和收銀員見面洽談。收職員不虞有詐，游說對方接客。女警聲稱沒有性經驗後，收職員則指可替對方爭取較多的肉金，最終被附近埋伏的警員拘捕。收銀員今（18日）承認相關控罪。法官把案件押後至6月1日，待索取收銀員的心理和背景報告。



被告沈天韋，26歲，報稱油站收銀員，今承認三項企圖促致另一人成為娼妓罪。案件屬區域法院案件，今移師西九龍法院處理。控方透露，被告有非禮和遊蕩罪案底。

被告沈天韋今在西九龍法院1承認三項企圖促致另一人成為娼妓罪。

向女童X稱可找客人「買你第一次」

案情指，女事主X和Y案發時均12歲，就讀中一，兩人為同學。於2022年3月17日，X透過同學認識被告。她在WhatsApp透露自己會升中二，被告則問X有否性經驗，又指X只要在被告安排的地方與男人性交，或介紹其他女童予被告，便可賺錢，而若X提供「3P」服務，可賺更多。被告亦指若X提供服務，他會從中抽取兩或三成。

被告又問X是否大胸和處女，X均稱是。被告便指可找客人「買你第一次」，惟X拒絕按被告要求提供照片。被告又表示有客人，相約X外出，但X母親其後得知事件，遂發短訊警告被告，被告便停止和X交談。

同時，Y得知被告和X的對話，為證實被告安排賣淫，向X取得被告電話後，和對方聯絡。Y在WhatsApp透露自己12歲半，並稱自己是處女。被告亦問Y是否想賺錢，並指她與第一個客人首次性交，可賺3000至5000元。而Y之後向被告提供假名，又假裝自己父親發現兩人的對話，繼而冒充父親發短訊警告被告，被告便再沒有和Y對話。

和女警見面時 游說對方接客

X和Y 各自把事件告知母親，事件報警。警員於同月22日以Grace之名，主動以訊息聯絡被告，自稱是X和Y的朋友。被告亦問對方是否想「搵快錢」，每「單」約數千至一萬元不等，但坦言未必合法，Grace回應想賺錢。被告其後致電Grace，得知對方只有12歲後，向其提出兩種賺錢方法，即陪男子到酒店性交或介紹女童給他。Grace 聽罷問及工作詳情，被告則提議面談。

兩人數小時後在旺角西洋菜南街見面，被告即要求Grace到酒店工作後遭拒，惟有進一步解釋指Grace可選擇陪男客人到酒店提供口交、性交等服務。而若客人舔她等下體，她則可以多賺200元。被告之後指提供性服務的價錢由客人決定，但由於Grace是處女，可幫她爭取至4500元。被告又指，他平時會從中抽取兩至三成作佣金，但因Grace首次提供性服務，故只會收取200至300元。被告另重申，她亦可透過介紹女童賺取佣金，但賺取的金額便會少很多，進一步游說Grace接客。而埋伏的警員此時現身拘捕被告，被告在警誡下稱：「我今日約啲囡出嚟，想介紹佢地做雞，我就可以賺佣」。

被告其後在錄影會面作供招認，並指是第一次從事安排賣淫的工作，並指是單獨行事，不涉犯罪集團。他亦指，和兩女童、女警聯絡時，自己其實未找到客人。就他問X是否看過色情影片，被告解釋是想知悉她是否知道如何口交。

案件編號：DCCC 958/2022